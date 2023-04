الصين تعلن إتمام تدريبات عسكرية على تطويق تايوان “بنجاح”.. وتايبيه ترد (فيديو)

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها “أنجزت بنجاح” مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، التي استمرت 3 أيام، وهدفت إلى محاكاة “ضرب طوق” حول الجزيرة التي تعُدّها الصين واحدًا من أقاليمها.

وأوضحت قيادة الجيش الصيني في منشور عبر وسائل التواصل أنه “من الثامن من أبريل (نيسان) إلى العاشر منه، أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في إطار دوريات الجهوزية على الحرب في محيط تايوان وفي إطار مناورات السيف المشترك”.

وفيما أثارت التدريبات تنديدًا من الولايات المتحدة التي دعت إلى “ضبط النفس” مع نشرها في الوقت نفسه مدمّرة في المياه التي تطالب الصين بالسيادة عليها، حصلت التدريبات التي شاركت فيها نحو 10 سفن حربية و70 طائرة على دعم سياسي ضمني من روسيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت تايوان أنها رصدت 12 سفينة و91 طائرة صينية في محيط الجزيرة، وأكدت وزارة الدفاع أن “الجيش لن يتهاون أبدا في جهوده الرامية إلى تعزيز جهوزيته للمعركة”.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية تمسّكها بحزم بحقها في الدفاع عن النفس، ونشرت صورا تُظهر بقاء دفاعاتها الجوية في حالة تأهب قصوى.

وقالت الوزارة على تويتر “سندافع عن سمواتنا، ولن نتخلى عن معتقداتنا”، وأضافت “وحدات الدفاع الجوي تحافظ على مواقعها بشكل راسخ”.

91 PLA aircraft and 12 vessels were detected by 18:00(UTC+8) on April 10th. 54 of the detected aircraft had crossed the median line of the Taiwan Strait and entered our SW & SE ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and tasked our assets to respond. pic.twitter.com/iFjSCq9gJX

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 10, 2023