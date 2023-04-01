مسؤول أمريكي سابق: العام الجاري قد يشهد نهاية مشوار ترمب السياسي (فيديو)

أكد بروس فاين نائب مساعد وزير العدل الأمريكي الأسبق، أن رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترمب، قد يصل إلى نهاية مشواره السياسي، مع نهاية العام الجاري.

وقال فاين لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن “ترمب سيخضع للمحاكمة أمام قضاء نزيه، وبالتالي فلا يمكن الإنصات للأقاويل التي تتهم المحكمة بالتحيز للديمقراطيين”.

وأعلن الادعاء العام في مدينة نيويورك أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، صوتت لصالح توجيه اتهام إلى ترمب، بعد تحقيق بشأن التستر على دفعه أموالًا لإسكات ممثلة إباحية، من أجل تغيير مسار تحقيق قضائي.

وقال مراسل الجزيرة إنه جرى الاتفاق بين الادعاء العام في نيويورك، وهيئة الدفاع عن ترمب على أن يسلم نفسه للتحقيق يوم الثلاثاء.

وأضاف فاين أن هناك جانبين قد يؤثران في احتمال ترشح ترمب للانتخابات الرئاسية المقبلة، أحدهما الجانب الأخلاقي أمام الشعب الأمريكي وذلك لكونه متهما سابقا، لكن من الناحية القانونية فإن ترمب إذا أدين في هذه القضية، فسوف يكون من الممكن أن يترشح رغم وجود قضايا أخرى في أعمال الشغب.

لكنه أوضح أن هناك قضايا أخرى منتظَرة هي التي ستمنعه من الترشح إذا أدين فيها.

وقال فاين “نحاول استطلاع المستقبل لكنا لا نعرفه، ورأيي الشخصي أن هذه مجرد بداية، لمجموعة من المحاكمات ضد ترمب، فهناك لجنة عليا قضائية في ولاية جورجيا، ولجان أخرى أيضًا في ولايات أخرى، ولا أعتقد أنه سيكون قادرًا على الاستمرار في عمله السياسي بنهاية عام 2023”.

واختتم فاين حديثة للجزيرة مباشر بقوله “لقد كانت هناك شهادات على أنه مارس الكذب في أوقات عديدة، ولكن نهاية العام الجاري هي التي قد تمثل نهاية ترمب سياسيًّا”.

واعتبر ترمب أن توجيه الاتهام إليه يعد اضطهادًا سياسيًّا، وتدخلًا في الانتخابات المقبلة على أعلى مستوى في التاريخ.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) قد قالت إنه من المرجح إعلان لائحة الاتهام في الأيام المقبلة، ليكون ترمب أول رئيس أمريكي سابق تُوجّه إليه اتهامات جنائية.

وأعرب ترمب عن اعتقاده أن ملاحقته ستأتي بنتائج عكسية على الرئيس الحالي جو بايدن، مضيفًا أن استغلال القضاء لمعاقبة خصم سياسي ورئيس سابق للولايات المتحدة وأبرز مرشح جمهوري لمنصب الرئيس، لم يحدث من قبل، وفق قوله.