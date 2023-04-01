زوجة الزميل بهاء إبراهيم تناشد نقابة الصحفيين المصريين بالضغط للإفراج عنه وباقي الصحفيين المعتقلين (فيديو)

دعت منى محمود، زوجة الزميل بهاء الدين إبراهيم الصحفي بالجزيرة مباشر، نقابة الصحفيين المصريين إلى الضغط والاهتمام بملف الصحفيين المعتقلين دون محاكمة في مصر.

وتمنت في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الجمعة، أن يكون لمجلس النقابة الجديد دور فعال في قضية الصحفيين المعتقلين، بشكل أكبر من المجلس السابق.

وحول تصريحات شخصيات مصرية متفائلة بقرب خروجهم، قالت منى إنها تأمل ذلك، مضيفة “لكن مثل هذه التصريحات تكررت بأوقات ومناسبات مختلفة، ولم يحدث شيء بعدها”.

ومددت محكمة مصرية، الخميس، حبس 3 من صحفيي الجزيرة مباشر، المعتقلين منذ سنوات من دون محاكمة، 45 يومًا، وشمل القرار الزملاء بهاء وهشام عبد العزيز وربيع الشيخ.

والشهر الماضي، قضت محكمة مصرية بتجديد حبس الزميلين هشام وبهاء 45 يومًا، ليتجاوز حبسهما 3 سنوات دون محاكمة، في حين مضى على اعتقال الزميل ربيع 19 شهرًا.

وكان الأمن المصري ألقى القبض على الصحفيين أثناء زيارات عائلية لهم إلى القاهرة.

وتطرقت زوجة الزميل بهاء إلى جهود نقيب الصحفيين الحالي خالد البلشي، وأشارت إلى أنه كان مهتمًا بملف المعتقلين، وتوقعت تكثيف طرح القضية بعد انتخابه.

ووجهت منى رسالة إلى المسؤولين عن اعتقال زوجها وزملائه، وقالت إن “اعتقال الصحفيين يضر بصورة مصر ولا يفيد أحدًا، ويظهرها بصورة دولة مقيدة للحريات”، مشيرة إلى بيان الخارجية الأمريكية الذي طالب بالإفراج عن الصحفيين.

وكان احتجاز صحفيي قناة الجزيرة مباشر أثار انتقادات للسلطات المصرية من قبل عواصم غربية ومنظمات دولية طالبت بالإفراج عنهم.

وانتقد تقرير للخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر استمرار الحبس الاحتياطي دون محاكمة، وقال إن الحكومة المصرية لم تقدّم أرقامًا عن إجمالي عدد المحتجزين دون محاكمة.

وأشار التقرير، الثلاثاء، إلى استمرار حبس صحفيي الجزيرة مباشر مُددًا أطول من الحد القانوني لمجرد قيامهم بعملهم الصحفي، في إشارة إلى الزميلين هشام عبد العزيز في الحبس الاحتياطي منذ 2019، وبهاء الدين إبراهيم منذ 2020.

ونددت شبكة الجزيرة في أكثر من بيان باستمرار اعتقال الزملاء، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم.