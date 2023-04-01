الضفة الغربية.. إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية دهس واستشهاد منفذ الهجوم (فيديو)

استشهد فلسطيني، مساء السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أصاب 3 من جنود جيش الاحتلال في عملية دهس بالخليل جنوبي الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأفادت “نجمة داود الحمراء” بأن اثنين من الجنود إصابتهما خطيرة، في حين وصفت جروح الثالث بالطفيفة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات جيش الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني، قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل، واحتجزت جثته.

إسعافات الاحتلال تنقل الجنود المصابين بــعـــمـــلـــية الدهس قرب بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/v4wqziWMcE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 1, 2023

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة إسرائيليين اثنين بعملية دهس، وإطلاق النار على منفذ الهجوم وتحييده.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن “إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة غوش عتصيون”.

ראשוני: התקבל דיווח על פיגוע דריסה בסמוך לכפר בית אומר שבמרחב חטיבת עציון. המחבל נוטרל, פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 1, 2023

تغطية صحفية: "جنديان بحالة خطيرة.. إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال بــعـــمـــلـــية دهس قرب بيت أمر شمال الخليل". pic.twitter.com/BVzqnmnhNZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 1, 2023

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها قتلت “عربيًّا” حاول الاستيلاء على سلاح شرطي إسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وفق روايتها.

وحدثت الواقعة قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي، حيث كان الطالب في كلية الطب محمد العصيبي (26 عامًا) المقيم في بلدة حورة بجنوب إسرائيل قد اعتُقل بهدف استجوابه، فأمسك بسلاح شرطي وتمكن من إطلاق رصاصة واحدة بدون إصابة أحد قبل قتله، وفق بيان للشرطة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أسرة العصيبي شككت في رواية الشرطة وطالبت بمشاهدة لقطات كاميرات المراقبة، لكن الشرطة ردت بأن هذه اللقطات غير متوافرة لعدم تسجيل كاميرات المراقبة ما حدث.

إعدام الطبيب محمد العصيبي برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى، وسط إضراب وتنديد واسع.#فلسطين pic.twitter.com/zZ3gWuA8Yc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 1, 2023

ورفضت القائمة العربية الموحدة -ممثلة في الكنيست الإسرائيلي- رواية الشرطة، لافتة في منشور على فيسبوك إلى أن شهودًا قالوا إن العصيبي كان “أعزل” وتم إعدامه ميدانيًّا بعد أن دفعته النخوة إلى تخليص فتاة تم الاعتداء عليها بوحشية من أفراد شرطة الاحتلال.

وندّد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس برواية الشرطة، وكتب على تويتر بالعبرية “إنها محاولة لإخفاء الحقيقة”، مطالبًا بفتح تحقيق فوري.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا، وهي منظمة تمثل الأقلية العربية في إسرائيل، “إضرابًا عامًّا ويوم حداد”، غدًا الأحد، على خلفية “إعدام” محمد العصيبي.

وتمسكت شرطة الاحتلال بروايتها لما حدث، ونشرت في وقت لاحق، السبت، بيانًا ثانيًا أكدت فيه أن “الهجوم نفسه لم تسجله كاميرات المراقبة أو الكاميرات التي يحملها أفراد الشرطة”.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وشرقي القدس إلى 92 من بينهم 17 طفلًا وامرأة.