أذربيجان تتهم إيران بمحاولة اغتيال نائب برلماني

اتهمت أذربيجان جارتها الجنوبية، إيران بالضلوع في محاولة اغتيال نائب برلماني أذري، معروف بعدائه لإيران.

وقالت الخارجية الأذرية، الجمعة، إن الدلائل الأولية “تشير إلى تورط إيران في هجوم مسلح استهدف النائب فاضل مصطفى”، الثلاثاء.

وجاء الاتهام الأذري على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أيهان حاجي زادة، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة باكو.

وكانت إيران اتهمت وزير الخارجية الأذري، جيهون بيرموف بإطلاق تصريحات عدائية تجاهها، خلال زيارته إلى إسرائيل، الأربعاء.

ونفى حاجي زادة، الأمر جملة وتفصيلًا، مؤكدا أنه لم يفعل ذلك، موضحا أن بلاده تعتبر أن الاتهامات الإيرانية خطوة معادية بحد ذاتها.

وأضاف أن باكو لا تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف دول أخرى، في إشارة إلى مزاعم تطلقها إيران بين الحين والآخر تعرب فيها عن مخاوفها من استخدام إسرائيل الأراضي الأذرية لاستهداف أراضيها.

وأشار حاجي زادة إلى “التدريبات العسكرية وتحليق الطيران الإيراني العسكري المتواصل، على الحدود مع أذربيجان، علاوة على التصريحات الإيرانية المعادية لمسؤولين أذريين”.

واعتبر حاجي زادة أن العلاقات الودية بين إيران وأرمينيا تشكل خطرًا على المنطقة، مذكّرًا بالتزام طهران الصمت وتجاهلها الاحتلال الأرميني للأراضي الأذرية طوال 30 عامًا.

وشدد على أن أذربيجان ستمنع بشكل حازم الاعتداءات والاستفزازات كافة ضدها.