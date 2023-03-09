خلال لقاء مع نتنياهو.. وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن قلقه من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين (فيديو)

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس أن واشنطن قلقة من عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، محذرا من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن.

وووصل لويد إلى إسرائيل بعد ساعات على استشهاد 3 ناشطين فلسطينيين، وبالتزامن مع مظاهرات واسعة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة.

وأغلق آلاف الاسرائيليين الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب في يوم “مقاومة الديكتاتورية” في إطار احتجاجاتهم المتواصلة ضد مشروع الحكومة المثير للجدل بشأن إصلاح القضاء.

واضطرت وزارة الدفاع جراء ذلك إلى تغيير مكان محادثات أوستن مع نتنياهو إلى مطار بن غوريون، مما يكشف مدى الانقسامات الداخلية الإسرائيلية.





كذلك التقى أوستن نظيره الاسرائيلي يوآف غلانت في المطار. وقال في مؤتمر صحفي “قلقون خصوصا من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين”، مؤكدا أن واشنطن “ملتزمة بشدة بأمن دولة إسرائيل” و”تعارض بشدة أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن بما في ذلك التوسع الاستيطاني والخطاب التحريضي”.

وأضاف “سنواصل معارضة الإجراءات التي قد تدفع بحل الدولتين بعيدًا عن متناول اليد”.

كما عبّر الوزيران عن قلقهما من البرنامج النووي الإيراني، إذ قال أوستن إنه يشعر بقلق بالغ من التطور الذي تحرزه إيران في تخصيب اليورانيوم. بينما قال نظيره الإسرائيلي إن من الضروري اتخاذ كل الإجراءات لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.

وكان من المقرر أن يصل أوستن أمس الأربعاء ويقضي ليلته في تل أبيب حيث مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية. لكن تم تغيير الخطط بسبب القلق من اضطرابات حركة المرور نتيجة الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو.





ومنذ بداية هذا العام، استشهد أكثر من 70 فلسطينيا بينهم مسلحون ومدنيون. وخلال الفترة نفسها قتل 13 إسرائيليا.

ومن شأن الإصلاح القضائي الذي اقترحه نتنياهو أن يمنح ائتلافه القومي الديني صلاحيات حاسمة في اختيار القضاة ويقلص قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.