مصرع امرأة وطفلَيها وتعطيل العمل في مناطق بالعراق جراء الأمطار الغزيرة (فيديو)

لقيت أم وطفلاها مصرعهم في كركوك شمالي العراق، فجر الخميس، جراء انهيار منزلهم الطيني بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت العراق خلال الليل.

وقال مدير الدفاع المدني في كركوك العميد فاضل محمد إن كثافة الأمطار تسببت في انهيار سقف منزل طيني في إحدى قرى المنطقة، مما أدى إلى “وفاة أم بعمر 26 عامًا، وطفليها البالغين عامين و4 أعوام”.

وأعلنت محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، عطلة للموظفين بسبب الأمطار الغزيرة، فيما عطلت محافظة صلاح الدين شمال العاصمة، الدوام الرسمي للمدارس.

وأعلنت وزارة الهجرة العراقية استنفار الجهود في إقليم كردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، “لتقديم الدعم والمساعدة للأسر النازحة في المخيمات التي تعرضت للضرر إثر هطول الأمطار”.

أمطار غزيرة⛈ تجتاح العراق🇮🇶 وتدخل إلى المنازل .. والأمم المتحدة يعتبر العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم #العراق #العراق🇮🇶 #الجزيرة_مباشر #أمطار_العراق pic.twitter.com/ianLbpL0uN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2023

ووفق الأمم المتحدة، يعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضةً للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم.

وعانى العراق من الجفاف وازدياد التصحر خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تراجع الأمطار ودرجات حرارة عالية تجاوزت 50 درجة مئوية خلال صيف 2022.

ويعدّ ملف المياه أساسيًا وشائكًا بالنسبة للعراق الذي يبلغ عدد سكانه نحو 42 مليونًا.

ودعا البنك الدولي العراق، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى اعتماد نموذج تنمية “أكثر اخضرارًا ومراعاة للبيئة” لمواجهة التحدي المناخي.

ودعا تقرير للمنظمة الدولية العراق إلى “تحديث نظام الري” و”إعادة تأهيل السدود”.