شاهد: بناء منازل سابقة التجهيز للمنكوبين من الزلزال في ولاية أديامان التركية

أظهرت مشاهد التقطتها طائرة مسيرة عمليات بناء منازل سابقة التجهيز في ولاية أديامان التركية، لاستخدامها كمأوى مؤقت لمنكوبي الزلزال الذي ضرب البلاد قبل شهر.

وقالت وكالة الأناضول إن المنازل مصنوعة من الصلب الخفيف، وتبنيها وزارة البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي في منطقة “وارتانا” بولاية أديامان ضمن مشروع لبناء مدينة من المنازل السابقة التجهيز لصالح المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا البلاد مطلع شهر فبراير/شباط الماضي.

وتسبب الزلزالان في مصرع وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، كما تسببا في دمار عشرات الآلاف من المباني في تركيا وسوريا.

وتجاوزت قيمة الأضرار المادية التي سببها الزلزالان 100 مليار دولار، بحسب تقدير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والحكومة التركية.

وقالت لويزا فينتون رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا إن تكاليف إعادة الإعمار ستتجاوز هذا المبلغ “بالتأكيد”.

ومن المقرر عقد مؤتمر للمانحين للمساعدة في إعادة الإعمار في بروكسل في 16 مارس/آذار الجاري.