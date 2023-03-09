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“فلسطين عربية مش يهودية”.. مقدسية ترد على استفزازات متطرفين في “عيد المساخر” (فيديو)

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى (مركز معلومات وادي حلوة بالقدس -أرشيفية)
9/3/2023-|آخر تحديث: 9/3/202302:40 PM (مكة المكرمة)

بث “مركز معلومات وادي حلوة-القدس”، مساء الأربعاء، هتافات مقدسيين أمام مستوطنين في شارع الواد بالقدس القديمة، ردًّا على استفزازات عشرات من الإسرائيليين كانوا يرقصون ويشتمون العرب، خلال احتفالهم بـ”عيد المساخر” اليهوي.

وهتفت مقدسية مسنّة في وجه الجماعات اليهودية المتطرفة بصوت قويّ “فلسطين عربية ومش يهودية ولا عمرها بتصير يهودية”، ردًّا على استفزاز المستوطنين لها وللعرب الموجودين في طريق الواد وهو الشارع الرئيسي المؤدّي إلى المسجد الأقصى داخل أسوار البلدة القديمة.

و”عيد المساخر” العبري (البوريم) هو عيد ثانوي في التعاليم التوراتية، يحتفل به بالملابس التنكرية وبالإفراط في الشراب، وتتخذه جماعات الهيكل منطلقًا لتعبئة جمهورها استعدادًا للاستفزازات الكبرى في الفصح العبري الذي يحل هذا العام في الأسبوع الثالث من رمضان بين 6 و12 من شهر أبريل/ نيسان.

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته خاصة عند الجزء الشرقي، بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخله وعند أبوابه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، في وقت سابق إن “منظمات الهيكل” المزعوم قد دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لساحات المسجد الأقصى الأربعاء والخميس.

وأطلقت منظمات استيطانية دعوات لإغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين مدة 10 أيام طيلة أيام “عيد الفصح” العبري، الموافق للأسبوع الثالث من رمضان.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك يوميا لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني فيه.

وحذرت رابطة علماء فلسطين من تنظيم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اقتحاما واسعًا للمسجد الأقصى المبارك خلال أيام الأسبوع الحالي، كما أُطلقت دعوات مقدسية للتصدي لاقتحامات المستوطنين، وتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك اليوم وغدا.

ونقلت صفحات فلسطينية تسيير حافلة تقل الأهالي من مدينة طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل لأداء الصلوات والرباط في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية