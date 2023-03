أوكرانيا.. ضربات روسية تستهدف بنى تحتية للطاقة وانقطاع الكهرباء في محطة زابوريجيا النووية (فيديو)

سقط وابل من الصواريخ الروسية في عدد من المناطق الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بما في ذلك ميناء أوديسا على البحر الأسود ومدينة خاركيف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

واستهدفت ضربات روسية قبيل فجر الخميس بنى تحتية للطاقة في أنحاء متفرقة من أوكرانيا مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة وخاصة محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوربا.

وأعلن رئيس بلدية كييف أن 15% من المنازل من دون كهرباء، و40% من دون تدفئة في أعقاب انفجارات بمنطقتين من العاصمة، فيما أصيب شخصان بجروح.

