إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط جرحى (فيديو)

قالت هيئة البث إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار وسط تل أبيب، مضيفة أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث وقع قرب مقهى في شارع ديزنغوف. ونقلت عن الشرطة أنها تمكنت من “تحييد” الشخص الذي أطلق النار.

وأظهرت لقطات أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في موقع إطلاق النار.





وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس إن “هذه العملية البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال”.

وأضاف ان الرد “على جريمة صباح اليوم جاء سريعاً”، مؤكدا أن “الوقت الذي يقتل فيه الإحتلال أبناء شعبنا دون رد قد مضى”.

وذكر قاسم أن “كل الإجراءات الأمنية الصهيونية تنهار اليوم أمام هذه العملية البطولية”.





وأعدمت قوات الاحتلال 3 شبّان فلسطينيين، فجر اليوم الخميس، بإطلاق النار عليهم داخل مركبتهم بمدخل بلدة جبع جنوب جنين.

واستشهد 77 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.