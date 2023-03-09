بعد لحظات من وصوله إلى مكتبه.. مقتل حاكم إقليم “بلخ” الأفغاني بتفجير انتحاري

قُتل حاكم إقليم بلخ في شمال أفغانستان المعيّن من قبل حركة طالبان (مولوي محمد داود مزمل) بانفجار وقع في مكتبه اليوم الخميس، كما قتل بالانفجار شخصان آخران، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وقالت الشرطة الأفغانية إن انفجارًا وقع في مكتب حاكم إقليم بلخ اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل الحاكم وشخصين آخرين، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقًا وستقدم المزيد من التفاصيل.

په خواشینۍ سره مو خبر تر لاسه کړ چې د بلخ والي الحاج ملا محمد داؤد مزمل د اسلام د دښمنانو لخوا په یوه چاودنه کې شهید شو.

انالله لله وانا الیه راجعون

د پیښې په اړه پلټنه روانه ده.

شهید ملا مزمل ته جنة الفردوس، کورنۍ او متعلیقنوته یې جمیل صبر او عظیم اجر غواړو. pic.twitter.com/UYLWbi5G4S — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 9, 2023

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم شرطة بلخ “وقع انفجار اليوم حوالي الساعة التاسعة صباحًا داخل الطابق الثاني من مكتب الحاكم، وتسبب الانفجار في مقتل الحاكم مولوي محمد داود مزمل واثنين من المدنيين”.

ويعد مزمل من أكبر المسؤولين الذين قتلوا بعد سيطرة طالبان على الحكم عام 2021.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم شرطة بلخ قوله “كان هجومًا انتحاريًّا، لا نملك معلومات عن كيفية وصول الانتحاري إلى مكتب الحاكم”، وأشار إلى إصابة شخصين آخرَين بجروح.

وحدث الانفجار بعد لحظات من وصول الحاكم إلى مكتبه، بحسب شخص أُصيب في الحادث، وقال هذا الشخص “كان هناك دوي، سقطتُ على الأرض”، مشيرًا إلى أنه رأى صديقًا له يفقد يده في الانفجار.

مصدر حكومي: مقتل حاكم ولاية بلخ، داود مزمل في تفجير وقع داخل مقره شمالي أفغانستان. pic.twitter.com/ppKaMVyusL — أفغانستان بالعربي (@Afghanistan_878) March 9, 2023

ونشرت السلطات تعزيزات أمنية في المحافظة وكتب الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر أن مولوي محمد داود مزمل “استشهد في انفجار نفّذه أعداء الإسلام”.

وقد التقى الحاكم أمس الأربعاء، نائبَين لرئيس الحكومة ومسؤولين كبارا آخرين زاروا بلخ للإشراف على مشروع ري كبير في شمال أفغانستان، بحسب بيان صدر عن الحكومة.

يقول المولوي ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم #الإمارة_الإسلامية، إنه صباح اليوم استشهد الملا محمد داود مزمل، حاكم ولاية #بلخ نتيجة انفجار داخل مقر الولاية المذكورة. pic.twitter.com/xu7Q8Cw5Vx — وكالة أنباء باختر (@Bakhtarna_ar) March 9, 2023

ويعدّ حاكم إقليم بلخ من كبار مسؤولي طالبان، وقد عُيِّن في البداية محافظًا لولاية ننغرهار الشرقية حيث قاد معارك هناك ضدّ تنظيم الدولة، ثم نُقِل إلى بلخ العام الماضي.

غادر الحاج عبدالغني برادر آخند، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعبدالسلام حنفي، ووزراء الوزارات والبنك المركزي لتقييم عن كيفية أعمال سد قوش تيبه إلى ولاية #بلخ. pic.twitter.com/wet6Nwwovf — وكالة أنباء باختر (@Bakhtarna_ar) March 8, 2023

وتراجع العنف في مختلف أنحاء أفغانستان بشكل كبير منذ استيلاء طالبان على السلطة، لكن الوضع الأمني تدهور مرة أخرى مع تبني تنظيم الدولة عددًا من الهجمات الدامية.

وأعلن “تنظيم الدولة” مسؤوليته عن هجمات دموية وقعت بأفغانستان في الأشهر الأخيرة بعضها على أهداف مدنية وبعض آخر استهدف قوات أمن تابعة لحركة طالبان.