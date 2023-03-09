بكاء الوداع الأخير وهتافات مؤثرة.. الأهالي يشيعون شهداء جنين الثلاثة (فيديو)

في مشهد يدمع العين، ودّع الأهالي، الشهداء الثلاثة الذين أعدمهم الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص صباح اليوم داخل مركبتهم جنوبي جنين.

ومن داخل المستشفى حيث تجمع الآباء والأمهات والإخوة والأصدقاء، انفجرت إحدى النساء بالبكاء أثناء إلقاء النظرة الأخيرة على الشهيد سفيان فاخوري، وخيم الحزن والبكاء على أهل وأصدقاء الشهيد وهم يودعون فقيدهم.

وقال أحدهم وهو يصبّر أهل فاخوري “لا إسرائيل بتهزنا، ولا بن غفير بيهزنا، وكل أولادنا استشهاديون لأجل الوطن”، مضيفًا “حتى لو ظلوا يقتلون كل يوم فلسطيني، هذا فخر لنا”.

وفي مشهد مهيب آخر شيّع المئات جثامين الشهداء الثلاثة في مسيرة جابت أنحاء مخيم جنين، مرددين هتاف “على القدس رايحين شهداء بالملايين”.

تغطية صحفية: "جماهير #جنين تشيع جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة جبع". pic.twitter.com/P0gjFdKmjE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 9, 2023

وأعدمت قوات خاصة من كتائب “المستعربين”، 3 شبّان فلسطينيين بإطلاق النار عليهم داخل مركبتهم بمدخل بلدة جبع جنوب جنين، في حين استشهد طفل متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها قبل يومين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد 3 فلسطينيين، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عامًا)، نايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا)، أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا)”.

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أسماء الشبان الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في بلدة جبع جنوبي #جنين وهم: "سفيان فاخوري (٢٦ عاماً)، ونايف ملايشة (٢٥ عاماً)، وأحمد فشافشة (22 عاماً)"#الجزيرة pic.twitter.com/psrf1o8Hwc — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 9, 2023

وبارتقاء الشبان الثلاثة في جبع والطفل نصار في جنين، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 78 شهيدًا، بينهم امرأة و14 طفلًا.

وتصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ مطلع عام 2023، وأسفرت عن مقتل 78 فلسطينيًّا -بما فيهم شهداء اليوم- و14 إسرائيليًّا في عمليات متفرقة.