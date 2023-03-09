سياسة|ليبيا

الدبيبة: نحن اليوم أكثر قوة للتعبير عن إرادة الليبيين لإجراء انتخابات “عادلة ونزيهة”

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (رويترز)
9/3/2023-|آخر تحديث: 9/3/202305:32 PM (مكة المكرمة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أن رؤية الممثل الخاص للأمم المتحدة لليبيا (عبد الله باتيلي) اتفقت خلال إحاطته لمجلس الأمن مع رؤية وإرادة الليبيين بضرورة إجراء الانتخابات.

وقال الدبيبة في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2023 المنعقد في مدينة الخمس الليبية، اليوم الخميس، “نحن اليوم أكثر قوة للتعبير عن إرادة الليبيين القوية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قوانين عادلة ونزيهة”.

وجدد الدبيبة التزام الحكومة واستعدادها للقيام بكل ما هو مطلوب منها لإجراء العملية الانتخابية وتقديم الدعم المطلوب للمفوضية العليا للانتخابات.

وقال إنه طلب من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق لرفع مستوى جاهزية كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وجدد موقفه الداعم للتغيير السلمي بعيدًا عما وصفه بالصفقات والالتفاف على إرادة الليبيين.

وأشار إلى أن ضمان “إجراء الانتخابات ليس بتغيير الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات كما يزعم أصحاب هذه المناورة الماكثين في السلطة منذ سنوات طويلة دون انتخابات وتجديد”.

وجدد تأكيد حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، وقال “عملنا بكل ما تنص عليه اللوائح المالية للدولة وكنا أكثر استجابة لملاحظات ديوان المحاسبة”.

وأكد الدبيبة حرص حكومته على التوزيع العادل للمشاريع التنموية في مجال الطاقة والصحة والتعليم، وقال إن الملاحظات الواردة بخصوص الجدول الموحد للمرتبات ستؤخذ بعين الاعتبار.

وقال الدبيبة في خطابه من مدينة الخمس إنهم نفذوا الوعود التي أعلنها في يوم الشباب من هذه المدينة عام 2021، وقال إن العمل مستمر رغم الظروف والتحديات.

وأشار إلى أنهم قد قاموا بصرف المنح ورفع المرتبات والمعاشات الأساسية، موضحًا أنهم مستمرون في صرف منح الطلبة ومبادرات الإسكان الشبابي، والتأمين الصحي للمتقاعدين.

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، توجيه كافة الوزارات بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بتقليص المصاريف واتباع الشفافية في التعاقدات والطلبات من خلال منصة المشتريات الحكومية، وقال “لن نحمي أي متورط في الفساد أو مقصر في خدمة الشعب الليبي”.

المصدر : الجزيرة مباشر