الدبيبة: نحن اليوم أكثر قوة للتعبير عن إرادة الليبيين لإجراء انتخابات “عادلة ونزيهة”

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أن رؤية الممثل الخاص للأمم المتحدة لليبيا (عبد الله باتيلي) اتفقت خلال إحاطته لمجلس الأمن مع رؤية وإرادة الليبيين بضرورة إجراء الانتخابات.

وقال الدبيبة في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2023 المنعقد في مدينة الخمس الليبية، اليوم الخميس، “نحن اليوم أكثر قوة للتعبير عن إرادة الليبيين القوية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قوانين عادلة ونزيهة”.

وجدد الدبيبة التزام الحكومة واستعدادها للقيام بكل ما هو مطلوب منها لإجراء العملية الانتخابية وتقديم الدعم المطلوب للمفوضية العليا للانتخابات.

وقال إنه طلب من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق لرفع مستوى جاهزية كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وجدد موقفه الداعم للتغيير السلمي بعيدًا عما وصفه بالصفقات والالتفاف على إرادة الليبيين.

استقبل رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في أول لقاء له بعد إحاطته في مجلس الأمن بشأن ليبيا، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. حيث قدم باتيلي، ملخصا لجولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك، مؤكدا أنها تؤيد خطته في إجراء الانتخابات. pic.twitter.com/0SjSoETOMc — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) March 7, 2023

وأشار إلى أن ضمان “إجراء الانتخابات ليس بتغيير الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات كما يزعم أصحاب هذه المناورة الماكثين في السلطة منذ سنوات طويلة دون انتخابات وتجديد”.

وجدد تأكيد حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، وقال “عملنا بكل ما تنص عليه اللوائح المالية للدولة وكنا أكثر استجابة لملاحظات ديوان المحاسبة”.

عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، مساء اليوم بمدينة #طرابلس اجتماعا ضم سفراء دول (p3+2)، وذلك لوضع رئيس الوزراء في صورة نتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجلسة #مجلس_الأمن بشأن ليبيا، وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات. pic.twitter.com/O5M2jqh8Vx — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) March 8, 2023

وأكد الدبيبة حرص حكومته على التوزيع العادل للمشاريع التنموية في مجال الطاقة والصحة والتعليم، وقال إن الملاحظات الواردة بخصوص الجدول الموحد للمرتبات ستؤخذ بعين الاعتبار.

وقال الدبيبة في خطابه من مدينة الخمس إنهم نفذوا الوعود التي أعلنها في يوم الشباب من هذه المدينة عام 2021، وقال إن العمل مستمر رغم الظروف والتحديات.

استقبل رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، سفيرة دولة #كندا لدى ليبيا، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وأكدت السفيرة خلال اللقاء دعم بلادها لعمل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بدفع الجهود لإجراء الانتخابات خلال العام 2023، ورغبة كندا في تطوير العلاقة مع ليبيا. pic.twitter.com/6VM9yXeTbq — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) March 7, 2023

وأشار إلى أنهم قد قاموا بصرف المنح ورفع المرتبات والمعاشات الأساسية، موضحًا أنهم مستمرون في صرف منح الطلبة ومبادرات الإسكان الشبابي، والتأمين الصحي للمتقاعدين.

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، توجيه كافة الوزارات بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بتقليص المصاريف واتباع الشفافية في التعاقدات والطلبات من خلال منصة المشتريات الحكومية، وقال “لن نحمي أي متورط في الفساد أو مقصر في خدمة الشعب الليبي”.