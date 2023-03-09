جنين.. الاحتلال يعدم 3 شبان بالرصاص داخل مركبتهم واستشهاد طفل أصيب قبل يومين (فيديو)

أعدمت قوات إسرائيلية خاصة من كتائب “المستعربين”، فجر اليوم الخميس، 3 شبّان فلسطينيين بإطلاق النار عليهم داخل مركبتهم بمدخل بلدة جبع جنوب جنين، في حين استشهد طفل متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها قبل يومين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة جبع من قضاء جنين، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عامًا)، نايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا)، أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا).

وزعمت هيئة البث الإسرائيلي أن الشبان كانوا مسلحين وأن اثنين منهم تابعين لحركة الجهاد الإسلامي، وادعت بأنهم ترجّلوا من المركبة وشرعوا بإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال فردت بالمثل مما أدى إلى مقتل الثلاثة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم، إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة، وأطلقت النار على مركبة داخلها 3 شبان بمنطقة الفوارة في جبع، مما أدى إلى استشهادهم.

مصادر صحفية: "الشبان الذين ارتقوا داخل المركبة ببلدة جبع، هم: أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا)، نايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا)، سفيان عدنان فاخوري (30 عامًا)".#فلسطين #جنين pic.twitter.com/jlMqBcM9A3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 9, 2023

وقالت إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزل الفلسطيني بهاء فايز سلاطمة أكثر من ساعتين، واعتقلته وحطمت محتويات منزله كلها.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية قولها إنه تم إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.

عاجل| مصادر محلية: "إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين".#فلسطين #جنين pic.twitter.com/l7slols8NT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 9, 2023

كما أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، استشهاد الطفل وليد سعد داود نصار (14 عامًا)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها قبل يومين.

وأول أمس الثلاثاء نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين استشهد خلالها 6 فلسطينيين وأصيب العشرات.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في جبع والطفل نصار في جنين، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 78 شهيدًا، بينهم امرأة و14 طفلًا.

ومنذ مطلع عام 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 78 فلسطينيًّا -بما فيهم شهداء اليوم- و14 إسرائيليًّا في عمليات متفرقة.

إدانة فلسطينية

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، صباح اليوم الخميس، “إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها صباح اليوم الخميس ببلدتي جبع واليامون في جنين”.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها ومخاطرها على تفجير ساحة الصراع، وحملتها أيضا “المسؤولية عن محاولاتها لاستبدال الطابع السياسي للصراع بحلول عسكرية إجرامية”.

وقالت إن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين يشجع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، كما أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يسهل عليها الاستمرار في التنكيل بالشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وإنهاء تحقيقاتها وإصدار مذكرات جلب وتوقيف لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

تغطية صحفية: "المركبة التي تم اغتيال الشبان الثلاثة بداخلها في بلدة جبع بجنين".#فلسطين #جنين pic.twitter.com/ibWkufXI4Y — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 9, 2023

حماس تنعى الشهداء

من جانبها نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهداء، وقالت إن جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة في مدن الضفة.

ونعى الناطق باسم الحركة (حازم قاسم) للشعب الفلسطيني “الشهداء الأبطال الذي ارتقوا بجريمة الاحتلال التي ارتكبها اليوم في جبع بمدينة جنين”.

📹 فيديو صفا| تفاصيل اغتيال قوات الاحتلال 3 شبان في بلدة جبع جنوبي جنين pic.twitter.com/6KJPKy7TKy — وكالة صفا (@SafaPs) March 9, 2023

وأوضح قاسم أن اغتيال الشبان بهذه الطريقة يدل على عدم قدرة الاحتلال على حسم المعركة مع الشعب الفلسطيني بالضفة، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة مبينًا أن “الاحتلال أعجز من أن يحسم هذه المعركة ضد شعبنا؛ لذلك يلجأ إلى ارتكاب هذه المجازر ضد الشباب الثائر”.

وقال الناطق باسم حركة حماس إن هذه المعركة “بين شعبنا والاحتلال لن تتوقف إلا بانتصار شعبنا وتحقيق أهدافه، وشعبنا سينتصر حتما في معركة الإرادات ضد الاحتلال الصهيوني”.