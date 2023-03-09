احتجاج في العريش شمالي سيناء على هدم منازل وحقوقي يوضح الأسباب (فيديو)

قالت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” إن السلطات المصرية بدأت حملة أمنية موسعة، الأربعاء، في مدينة العريش شمالي سيناء لإزالة منازل بمنطقة حي الميناء بعد يومين من احتجاجات للأهالي رفضا لهدم منازلهم.

ونشرت المؤسسة مقاطع فيديو لمسيرة ووقفة احتجاجية قام بها سكان حي ميناء العريش، الاثنين الماضي، رفضا لعمليات الهدم الجارية لمنازلهم، بناء على قرار بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.

وقال أحمد سالم المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الانسان إن السلطات أصرت على هدم المنازل وتهجير الأسر أولا قبل صرف التعويضات لهم.

وأضاف سالم في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن مبالغ التعويضات قدّرت عام 2020، ولم تعد تتناسب مع ما حدث من ارتفاع للأسعار.

وأوضح أن الأهالي يقولون إن هناك إجحافا في التقديرات الرسمية، مشيرا إلى أن الأهالي حصلوا على تقديرات من نقابة المهندسين تزيد كثيرا عما قدمته السلطات.





وذكر سالم أن عدد من ستتعرض مساكنهم للهدم يبلغ نحو 20 ألفا.

وأضاف أن القضية بدأت عام 2019 عندما صدر قرار رئاسي بتخصيص حوالي 370 فدان ونقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة بالميناء لصالح القوات المسلحة، مشيرا إلى صدور قرار آخر عام 2021 زاد المساحة التي سيتم نزع ملكيتها إلى 500 فدان.