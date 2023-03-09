تصاعُد مظاهرات إسرائيل.. محتجون يغلقون منافذ مطار بن غوريون لمنع نتنياهو من السفر (فيديو)

أغلق محتجون في إسرائيل الطرق الرئيسية، الخميس، خلال مشاركتهم في مظاهرات “يوم مناهضة الديكتاتورية” شارك فيها الآلاف احتجاجًا على مضي حكومة تل أبيب قدما في تمرير قوانين تقلص صلاحيات القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتمكن المشاركون في الاحتجاجات على متن قوارب وألواح تزلج في الماء، من منع الوصول إلى ميناء حيفا، وفق منظمي الاحتجاجات.

وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب، بهدف منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من السفر إلى إيطاليا.

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء خطط للوصول إلى المطار بواسطة مروحية، لتفادي مواجهة الحواجز التي أقيمت على الطرق.





ونشرت الشرطة الإسرائيلية 3 آلاف من أفرادها في جميع أنحاء البلاد لمنع إغلاق المتظاهرين للطرق.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها اعتقلت 4 متظاهرين “للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط”، واعتقال 7 أشخاص في موقعين مختلفين بالقدس الغربية بشبهة الإخلال بالنظام العام.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة أسبوعيا للضغط على الحكومة للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الشديدة ضد الإصلاحات، إلا أنها تمضي قدما ويمكن الموافقة عليها في إجراء سريع بحلول أبريل/ نيسان.

غانتس يحذر بن غفير

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الخميس، إنه تقدم بطلب إلى الحكومة لمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير “ووقف تورطه السياسي ضد المظاهرات الاحتجاجية”.

وغرد غانتس عبر تويتر “اتصلت صباح اليوم بالمستشارة القانونية للحكومة (بهارف ميارا) لطلب منع الوزير بن غفير من دخول مقر الشرطة ووقف تورطه السياسي في المظاهرات المناهضة لسلطاته”.

وأضاف “يجب أن يدير المفوض العام للشرطة والقادة في الميدان الحدث العملي للاحتجاج السياسي، وليس شخصا له مصلحة واضحة ويطلق على المتظاهرين فوضويين”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير، الخميس، القول بأنه “لن يسمح بسد مداخل ومنافذ مطار بن غوريون والطرق المحورية (خلال الاحتجاجات)”.

وأشار بن غفير إلى أنه “تقرر فرض غرامة مالية قدرها 500 شيكل (142 دولارا) على كل من يقود سيارته ببطء عن قصد في الطرق المؤدية إلى المطار”.