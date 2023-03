مقرر أممي للجزيرة مباشر: العالم نسي معاناة الروهينغيا وكلمة مأساة لا تكفي لوصف الواقع (فيديو)

قال مقرر الأمم المتحدة في ميانمار توم أندروز، إن أوضاع مخيمات لاجئي الروهينغيا بمدينة (كوكس بازار) في بنغلاديش متردية وتزداد سوءًا، إذ فقد أكثر من 15 ألفًا مأواهم.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “كلمة مأساة ربما لا تكفي لوصف الواقع”.

وتابع “الروهينغيا يواجهون وضعًا مترديًا حتى قبل اندلاع الحريق. كان وضعهم حرجًا للغاية، وكانوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي كانت تأتيهم من غذاء وبعض المواد الأخرى”.

وأوضح أندروز “ما زاد الوضع سوءًا إلى جانب ذلك الحريق هو فشل المجتمع الدولي في توفير الاحتياجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين”.

A massive fire has torn through a crowded camp for Rohingya refugees in Cox’s Bazar in Bangladesh.

The UNHCR says the blaze in Camp 11 has left thousands homeless ⤵️ pic.twitter.com/ULQPJj9bo0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2023