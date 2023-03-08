الجزيرة مباشر تلتقي بعض لاجئي الروهينغيا بعد احتراق خيامهم في بنغلادش (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر عددًا من اللاجئين الروهينغيا الذين حُرقت خيامهم بمخيم في (كوكس بازار) شرقي بنغلادش الأحد، حيث التهمت النيران أعدادًا كبيرة من الخيام والأكواخ، وتسببت في تلف نحو ألفي خيمة وتشريد أكثر من 12 ألفًا من اللاجئين.

وقال اللاجئ حافظ رحيم الله “لديّ 7 أطفال وعندما اندلعت النيران لم أجد أيًّا منهم، ذهبت لأبحث عن الآخرين لكني أيضًا لم أستطع العثور عليهم، وعندما عدت إلى المنزل وجدت كل ما امتلكته قد احترق ولم يتبق منه شيء”.

وقالت لاجئة أخرى “كنت قد اصطحبت أمي لزيارة الطبيب، وعندما عدت كان كل شيء مشتعلًا، لم نستطع إخراج أي شيء من ممتلكاتنا”.

ولم تتضح حتى الآن أسباب الحريق، وفقًا لسلطات بنغلادش، بينما ذكر مسؤول في الشرطة أنه ربما يكون ناجمًا عن إسطوانات الغاز المستخدمة للطبخ، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.





وتستضيف مدينة كوكس بازار في بنغلادش أكثر من مليون لاجئ من مسلمي الروهينغيا الذين فروا من قمع الجيش في ميانمار عام 2017.

وتتكرر الحرائق في مخيمات اللاجئين بعضها مدبَّر، وتظل ملابساته غامضة دون كشف حقائقه، بينما تكون معظم الحرائق ناتجة عن أعمال طهي الطعام في الخيام التي تفتقد في الغالب معايير السلامة.

وتعُد حكومة ميانمار الروهينغيا “مهاجرين غير شرعيين” جاؤوا من بنغلادش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة بأنهم “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.