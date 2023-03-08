إضراب شامل يعم الضفة حدادا على شهداء جنين.. والتعاون الإسلامي تدعو لتوفير حماية دولية للفلسطينيين (فيديو)

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، محافظات الضفة الغربية، حدادا على أرواح الشهداء خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 مواطنين وإصابة 26 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

واستهدفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في مخيم جنين، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، كما نشرت عشرات القناصة على أسطح العمارات التجارية والسكنية في جنين ومخيمها.

وشيع آلاف الفلسطينيين، اليوم، شهداء مخيم جنين الستة، حيث رُفعت جثامينهم على الأكتاف وسط صيحات الغضب ودعوات إلى الانتقام.

#فيديو | جانب من تشييع شهداء مخيم جنين الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال.#جنين_تقاوم pic.twitter.com/F1qXnyJYnY — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) March 7, 2023

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الإضراب الشامل اليوم الأربعاء في محافظات الوطن كافة، حدادا على أرواح شهداء مجزرة جنين ومخيمها.

وقال منسق لجنة التنسيق الفصائلي عصام بكر إن الإضراب يأتي استنكارا لمجزرة الاحتلال التي ارتكبها في جنين ومخيمها، وراح ضحيتها 6 شهداء، إضافة إلى عشرات الإصابات، واستمرار مسلسل القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الإضراب مقترن بالخروج بمسيرات غضب في المواقع كافة.

ومنذ ساعات الصباح، عمّ الإضراب الشامل والحداد مدينة جنين وبلداتها وقراها، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي وحركة “فتح”.

وفي الخليل، عمّ الإضراب أرجاء المحافظة، وشمل مناحي الحياة كافة، وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات الخاصة أبوابها، وتوقفت حركة النقل والمواصلات، وسط دعوات إلى الخروج بمسيرات جماهيرية غاضبة، والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيت لحم، عمّ الاضراب الشامل أرجاء المحافظة، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين.

وفي رام الله والبيرة، عم الإضراب الشامل المحافظة، وشمل الإضراب مناحي الحياة التجارية كافة.

تغطية صحفية: "إضراب شامل في رام الله، تنديدا بجريمة الاحتلال في جنين أمس". تصوير: جهاد القاق#فلسطين pic.twitter.com/SU77cVJyTu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2023

وانطلقت الليلة الماضية مسيرات حاشدة وسط رام الله، جابت شوارع المدينة، وسط هتافات مستنكرة لجريمة الاحتلال في جنين ومخيمها، وهتافات مساندة للأسرى في خطواتهم النضالية.

وفي طوباس والأغوار الشمالية، عم الإضراب الشامل مرافق الحياة في المحافظة، وقال أمين سر حركة فتح في طوباس محمود صوافطة، إن الاحتلال بات اليوم لا يميز بين كبير ولا صغير، وإنه ماض في مجازره بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه اليوم أكثر وحدة، وأن الدم الفلسطيني هو طريق التحرير.

وفي محافظات طولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت، عمّ الاضراب الشامل مناحي الحياة كافة، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، حدادا على أرواح شهداء جنين، وتنديدا بجرائم الاحتلال بحق جنين ومخيمها.

حماية دولية

من جانبها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها.

واستنكرت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في بلدة حوارة، معتبرة ذلك امتدادا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها واعتداءاتها التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مطالبة الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.