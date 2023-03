مصرع 6 جنود في بيرو غرقا خلال فرارهم من متظاهرين (فيديو)

لقي 6 عسكريين حتفهم غرقًا في نهر بجنوب البيرو أثناء محاولتهم الفرار من متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يهدّدونهم، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع، أمس الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان إنّ العسكريين الستة غرقوا أول أمس الأحد في المياه الجليدية وتمّ العثور على جثثهم الاثنين، مشيرة إلى أنّ الحادث وقع في منطقة بونو في نهر إلاف، أحد روافد بحيرة تيتيكاكا عند الحدود مع بوليفيا.

وكانت حصيلة أولى قد أفادت بغرق عسكري واحد وفقدان رفاقه الـ5، لكنّ فرق البحث ما لبثت أن عثرت على المفقودين.

وكتبت الوزارة في تغريدة على تويتر “مع العثور على جثة العريف كارلوس كويسبي مونتاليكو انتهت عملية البحث التي انطلقت في أعقاب هذه الأحداث المؤسفة”.

وأضافت “المجد والخلود لعريفنا الشجاع ورفاقه الـ5”.

وبحسب الجنرال جوني ليون، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، فإنّ وحدة عسكرية تعرّضت لهجوم من قبل “السكّان”.

ووفقًا للجيش فقد حاول أفراد هذه الوحدة الفرار من متظاهرين كانوا يطالبون باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي التي خلفت الرئيس بيدرو كاستيلو في ديسمبر/ كانون الأول بعدما عزله البرلمان.

وقال عسكري نجح في عبور النهر وكُتبت له النجاة خلافًا لرفاقه الستة “لقد عبرنا النهر لأنه لم يكن لدينا سبيل آخر للفرار”.

وأضاف في تسجيل فيديو بثّته الوزارة وبدا فيه ملتحفًا ببطانية “لقد حاصرَنا 800 إلى 900 شخص وبدؤوا رشقنا بالحجارة وكانوا ينعتوننا بالفاسدين والقتلة”.

وأوضح أنّ أفراد الوحدة حاولوا صنع سلسلة بشرية لكنّ “التيار جرفنا وبدأ البعض يغرق”.

وفي مقطع الفيديو ظهر 15 عسكريًّا جالسين، يلفّون أجسادهم ببطانيات ويقدّمون تقريرًا لرئيسهم حول الواقعة.

The #Peruvian #Ministry of #Defense (Mindef) confirmed on Monday the #death of five #soldiers who lost their lives in the #Puno department while crossing a #river to reach the #town of #Juli, where anti-#government #protests were taking place. https://t.co/NR2TMIlfsG

— Salina Reddy (@ReddySalina) March 7, 2023