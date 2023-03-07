مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في أول أيام “عيد المساخر” اليهودي (فيديو)

اقتحم مستوطنون، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة (باب المغاربة) بالقدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في أول أيام “عيد المساخر” اليهودي.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى مرتدين زي “كهنة المعبد” ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، مع التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “منظمات الهيكل” المزعوم قد دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لساحات المسجد الأقصى الأربعاء والخميس. وأطلقت منظمات استيطانية دعوات لإغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين لمدة 10 أيام طيلة أيام “عيد الفصح” العبري، الموافق للأسبوع الثالث من رمضان.

ما تعليقك على الاقتحام المتكرر لـ #المسجد_الأقصى ؟

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وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، إن “الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد بالقدس”، ودعا لاستمرار الحشد والرباط في المسجد الأقصى.

وكان حمادة، قد دعا لصد اقتحامات المستوطنين المرتقبة للأقصى والتصدي لعنجهية الاحتلال وإجرامه، وقال “إن ما قام به الاحتلال سابقا بعدوانه على المسجد الأقصى المبارك دفع ثمنه غاليًا، وإن أي عدوان جديد على القدس والأقصى سيكون بمثابة صاعق تفجير للأوضاع الميدانية”.

وأكّد أن “تهديدات وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير بحق الفلسطينيين قبل شهر رمضان، هي استكمال لعنجهية وإجرام الاحتلال من داخل الكيان الصهيوني وخاصة في ظل هذه الحكومة الفاشية”.

وقال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، في تصريحات صحفية إن “الرباط والاعتكاف بالأقصى عبادة يحاربها الاحتلال، وشهر رمضان من أعظم الأشهر عند المسلمين فهو شهر عبادة وطاعة وليس شهر “إرهاب” كما يصوره الاحتلال للعالم”.

وحذر الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا من قيام مجموعات إسرائيلية متطرفة بتنفيذ اقتحامات كبيرة لساحات المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة.

وأكد أمس الاثنين، أن “هناك دعوات وُجّهت من قبل جماعات متطرفة، للمشاركة في تدنيس المسجد الأقصى المبارك، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لإقامة احتفالات تقليدية خاصة بعيد المساخر البوريم اليهودي فيه”.

واعتبر خطيب المسجد الأقصى تلك الدعوات بأنها خطوات عدوانية واستفزازية كبيرة لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، ومحاولة من اليمين المتطرف لتصعيد عدوانه بحق المقدسات الإسلامية لكسب أوراق “الإسرائيليين” في الانتخابات المقبلة المقررة خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت هيئة منظمات الهيكل المزعوم إن 20 ألف مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ بداية العام، في زيادة بنسبة 15% عن العام الماضي.

هيئة منظمات الهيكل: 20 ألف مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ بداية العام، في زيادة بنسبة 15% عن العام الماضي. pic.twitter.com/uTfnQYJU6R — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك يوميا لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني فيه.

وحذرت رابطة علماء فلسطين من تنظيم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اقتحاما واسعاً للمسجد الأقصى المبارك خلال أيام الأسبوع الحالي، كما أُطلقت دعوات مقدسية للتصدي لاقتحامات المستوطنين، وتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك اليوم وغدا.

ونقلت صفحات فلسطينية تسيير حافلة تقل الأهالي من مدينة طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل لأداء الصلوات والرباط في المسجد الأقصى المبارك.