مستوطنون بحماية الاحتلال يعتدون على فلسطينيين في حوارة ووقوع إصابات (فيديو)

أصيب 6 فلسطينيين، 5 من عائلة واحدة بينهم أطفال، مساء الاثنين، جراء اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين على بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن “مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذوا أعمال عربدة في بلدة حوارة واعتدوا على أفراد عائلة المواطن إدريس علي مصطفى من عصيرة القبلية بالحجارة وغاز الفلفل خلال مرورهم من البلدة، ما أدى لإصابته بحجر في رأسه، فيما أصيب أفراد أسرته بشظايا زجاج واختناق، إضافة لحالة من الخوف والهلع خاصة بين الأطفال”.

وأضاف دغلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن “مستوطنا أطلق الرصاص الحي صوب مركبة أحد المواطنين في البلدة، ما أدى لإلحاق أضرار بها، دون وقوع إصابات في الأرواح، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت بين أهالي البلدة، الذين هبوا لصد هجوم المستوطنين، وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق”.





وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي إن 4 فلسطينيين أصيبوا في هجوم المستوطنين 3 منهم رشقا بالحجارة والرابع باختناق نتيجة استنشاق قنابل غاز أطلقها جيش الاحتلال في حوارة.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بحجر في الرأس، و5 بحالات اختناق، خلال مواجهات في حوارة.

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، شهدت حوارة هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.