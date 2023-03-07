الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا شاملة تنذر بتفجر الأوضاع

أدانت مؤسسات رسمية وفصائل فلسطينية العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن 6 شهداء وعدد من الجرحى.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ما جرى في المخيم “حرب شاملة وتدمير لكل شيء”.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية “تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار”.

وأضاف أن “الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال تؤكد مجددًا سعي الحكومة الإسرائيلية لإفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف جميع الأعمال أحادية الجانب، التي يصر الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بها”.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية “لوقف العدوان المتواصل علي الشعب الفلسطيني”.

مسار التصعيد

من جهتها، أعلنت الخارجية الفلسطينية أن اعتداءات الاحتلال ومجازره في جنين ونابلس تأكيد إسرائيلي على اختيار مسار التصعيد.

وأضافت في بيان أن “الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات التصعيد وارتداداته على ساحة الصراع”.

ملحمة أسطورية

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم أن المقاومة في الضفة المحتلة مستمرة ومتصاعدة “ولن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال”.

وشدّد قاسم على أن عمليات الاغتيال والاعتقال ستزيد من الفعل المقاوم في مناطق الضفة كافة.

وأوضح أن “الاحتلال يقف عاجزًا أمام الفعل المقاوم لشبابنا الثائر في مناطق الضفة المحتلة”، مؤكدًا أن “الشعب يدافع عن نفسه أمام جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه”.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط 6 شهداء وإصابة 16 آخرين، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وزارة الصحة تعلن أسماء المواطنين الذين قضوا برصاص الاحتلال في جنين وهم:

1 – محمد غزاوي (26)

2 – ماجد حسينية (26 عاما)

3 – طارق ناطور (27)

4 – زياد الزريني (27)

5 – عبد الفتاح خروشة (نفذ العملية في حوارة، 49 عاما).

6 – معتصم صباغ (22) pic.twitter.com/sDVLRPLbUr — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 7, 2023

وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوة إسرائيلية أخرى أحياء شرقي مدينة نابلس، وحاصرت منزلًا واعتقلت 4 شبان فلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967 تصاعدًا في المواجهات منذ بداية العام الجاري، مع استشهاد 66 فلسطينيًّا بينهم أطفال. وقُتل خلال الفترة نفسها 13 إسرائيليًّا، وفق مصادر رسمية.