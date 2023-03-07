شهيد وجرحى في اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب بالرصاص وإصابة 5 خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، عصر اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن محمد وائل غزاوي (26 عاما) استُشهد برصاص الاحتلال الحي في الصدر، وإن 5 فلسطينيين وصلوا إلى المستشفيات مصابين أحدهم في حالة حرجة.

وأفادت وزارة الصحة بأن 3 إصابات إحداها خطيرة في الصدر وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، بينما وصلت إصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف إلى مستشفى ابن سينا، في حين أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيه نداءات من داخل مخيم جنين لإسعاف عدد من الجرحى.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 4 فلسطينيين في مخيم جنين بدعوى أن بينهم “مُنفذ عملية حوارة”.

#عاجل إذاعة جيش الاحتلال: "اغتيال 4 مسلحين في جنين بينهم منفذ عملية حوارة". pic.twitter.com/s7utJiPRVP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بأعداد كبيرة ودبابات عسكرية، وحاصرت منزلا فيه، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان المحاصَرين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم #جنين ومخيمها بأعداد كبيرة pic.twitter.com/2L3lXYTDbo — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 7, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال استهدفت بصاروخ منزلا في مخيم جنين، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، شهدت بلدة حوارة هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات، وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين بإطلاق نار قرب البلدة.