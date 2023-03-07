الطبوبي: الاتحاد التونسي للشغل لديه مخالب تمكنه من الدفاع عن نفسه (فيديو)

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن التحريض على قيادات اتحاد الشغل متواصل من جهات عدة، وقد وصل إلى دعوات بالسحل وخطف الأبناء.

جاء ذلك خلال كلمة للطبوبي اليوم الثلاثاء في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع المنعقد بمدينة الحمامات.

وأضاف الطبوبي: كل سلطة تأتي تحاول تقليم أظافر الاتحاد، لكننا نحذرهم من أن الاتحاد لديه مخالب تمكنه من الدفاع عن نفسه.

واستغرب الطبوبي الهجمة الموجهة إلى الاتحاد إثر قوله في تجمع 4 مارس/ آذار: ” تحية لكل المعتقلين السياسيين”. ولفت الطبوبي إلى أن هذه الكلمة أخذت أكثر من حجمها وتغافل مستغلوها عن مضامينها.

وقال “نتوافق مع كل من يتقاطع معنا في المبادئ والأهداف من أجل مصلحة تونس ومسيراتنا في كامل تراب الجمهورية كانت راقية جدا واستهدفت الدفاع عن الحريات والديمقراطية ومبادئ الاتحاد في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة واضحة ولا نحيد عنها”.

وانتقد الطبوبي ما سماه إعلام السلطة والمعارضة على حد سواء قائلا: “الجميع يحاول رص الاتحاد في صفه وكل السلطات حاولت تقليم أظافر الاتحاد وحتى المعارضة هذه المرة تلوح بالوعيد للاتحاد لاختلافه في تقييمه عما انتهجته”!

وقال الطبوبي “الحكومة لم تلتزم بتطبيق كامل الاتفاق الذي عقدته معنا مما خلق توترا اجتماعيا ودفع إلى تحركات نقابية.. السلطة تنظر إلى مبادرتنا للإنقاذ باعتبارها جريمة”.

وفي إشارة إلى التحركات النقابية الأخيرة ضد السلطة، قال الطبوبي “لسنا دعاة سلطة ومواقفنا واضحة من أجل إخراج البلاد من مناخات متوترة للغاية، ومقتنعون بأن المصالحة لا يمكن أن تتم من دون المحاسبة الشفافة وغير الموجهة”.