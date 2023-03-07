الصين: حرب أوكرانيا تحركها “يد خفية”

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ اليوم الثلاثاء إن أزمة أوكرانيا تحركها “يد خفية” على ما يبدو من أجل إطالة أمد الصراع وتصعيده.

وأضاف، على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان في بيجين، أن “اليد الخفية تستخدم أزمة أوكرانيا لخدمة جداول أعمال جيوسياسية معينة”، ودعا إلى بدء الحوار في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الصراع والعقوبات والضغط لن تحل المشكلة، ويجب أن تبدأ محادثات السلام في أقرب وقت ممكن واحترام المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف.

يأتي تكرار تشين لموقف الصين من حرب أوكرانيا وسط توتر متزايد بين بيجين والاتحاد الأوربي، الذي شكك في “صدق الصين كوسيط” عندما رفضت إعلان روسيا على أنها “المعتدي” في الصراع.

وقال تشين أيضا إن بيجين لم تقدم أسلحة إلى جانبي الصراع في أوكرانيا، وسط تحذيرات شديدة من المسؤولين الأمريكيين بشأن “عواقب” غير محددة على الصين إذا أرسلت عتادا فتاكا إلى روسيا.

وأضاف “الصين ليست طرفا في الأزمة ولم تقدم أسلحة إلى جانبي الصراع. فما أساس هذا الحديث عن اللوم والعقوبات والتهديدات ضد الصين؟ هذا أمر غير مقبول تماما”.

صراع ومواجهة مع أمريكا

من ناحية أخرى، ألقى الوزير باللائمة على الولايات المتحدة في زيادة التوتر بين واشنطن وبيجين، وقال إنه إذا لم تغير الولايات المتحدة مسارها، فسيكون هناك “صراع ومواجهة”.

وأضاف “تصورات الولايات المتحدة ووجهات نظرها عن الصين مشوهة للغاية. فهي تعتبر الصين منافسها الأساسي وأكبر تحد جيوسياسية لها. هذا يشبه الزر الأول في القميص إذا وضع خطأ”.

وأفاد بأن الولايات المتحدة تقول إنها تضع قواعد حاكمة للعلاقات مع الصين ولا تسعى إلى الصراع معها، لكن ما يعنيه هذا في الممارسة العملية هو أنه ليس من المفترض أن تستجيب الصين بالكلمات أو الإجراءات عند تعرضها لافتراء أو هجوم. وأضاف تشين “هذا مستحيل”.

وتشهد العلاقات بين القوتين العظميين توترا منذ سنوات بسبب قضايا منها تايوان والتجارة وأوكرانيا، لكنها ساءت بعد الجدل الذي أثاره منطاد قالت الولايات المتحدة إنه جهاز تجسس صيني وأسقطته الشهر الماضي.

وقال تشين “إذا كان لدى الولايات المتحدة طموح في جعل نفسها عظيمة مرة أخرى، فيجب أن يكون لها أيضا عقل يسع تطور بلدان أخرى. فالاحتواء والقمع لن يجعلا أمريكا عظيمة ولن يوقف تطور الصين”.

توطيد العلاقات مع روسيا

وبشأن العلاقات مع روسيا، قال الوزير الصيني إن على بلاده توطيد علاقاتها مع روسيا في وقت أصبح فيه العالم أكثر اضطرابا.

وأضاف تشين أن التفاهم الوثيق بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كان بمثابة طوق النجاة للعلاقات الصينية-الروسية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الصين وروسيا التخلي عن استخدام الدولار واليورو في التعاملات التجارية الثنائية، قال تشين إن على الدول استخدام أي عملة فعالة وآمنة وموثوقة.

وأضاف “ليس من المفترض أن تكون العملات الورقة الرابحة لفرض عقوبات أحادية الجانب، ولا وسيلة للتهديد أو الإجبار”.

ولطالما انتقدت الصين الولايات المتحدة لتهديدها بلاد أخرى بفرض عقوبات من جانب واحد. ورفضت الصين نعت روسيا بالدولة المعتدية في حربها مع أوكرانيا.