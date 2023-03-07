الجزيرة مباشر ترصد استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وتدميره بالكامل في جنين (فيديو)

أظهرت لقطات خاصة للجزيرة مباشر المنزل الذي حاصرته وقصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في جنين، مدمرًا من جميع الجوانب جرّاء الاشتباكات.

وقال الصحفي الفلسطيني محمد التركمان، إنه “خلال عملية الاقتحام التي حدثت عصر اليوم، قامت قوات الاحتلال بقصف المنزل بصواريخ إنيرجا”، وهي قذائف مضادة للدبابات.

وأضاف للجزيرة مباشر “تهدمت أجزاء كبيرة من المبنى جراء القصف”، حيث سقطت الحوائط وتناثر الركام في جميع أرجاء المنزل.

وأشار إلى إصابة جنديين من النخبة في قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم، حسب مصادر عبرية قالت إن الاحتلال سمح بنشر هذه المعلومات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وحاصرت منزلين في الطرف الجنوبي من المخيم، ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، أسفرت عن سقوط 6 شهداء وإصابة 16 آخرين، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وحسب وزارة الصحة فإن الشهداء هم: محمد غزاوي (26 عامًا) وماجد حسينية (26 عامًا) وطارق ناطور (27 عامًا) وزياد الزريني (27 عامًا) وعبد الفتاح خروشة (49 عامًا) ومعتصم صباغ (22 عامًا).

وأدانت مؤسسات رسمية وفصائل فلسطينية العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على المخيم، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أنه كان “بمثابة حرب شاملة وتدمير لكل شيء”.

في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المقاومة في الضفة المحتلة مستمرة ومتصاعدة “ولن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967 تصاعدًا في المواجهات منذ بداية العام الجاري، مع استشهاد 66 فلسطينيًّا بينهم أطفال. وقُتل خلال الفترة نفسها 13 إسرائيليًّا، وفق مصادر رسمية.