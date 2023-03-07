أردوغان يعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال ونقل نصف مليون ناج إلى منازل خلال شهرين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير/شباط الماضي إلى 46 ألفا و104 حالة وفاة، مضيفا أن الحكومة تعمل على نقل نصف مليون ناجٍ إلى منازل في غضون شهرين.

وأشار أردوغان في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، في العاصمة أنقرة عقب اجتماع للحكومة، إلى أن الزلزال المزدوج في كهرمان مرعش “تسبب في أكبر خسائر في الأرواح والدمار والألم في تاريخ الجمهورية التركية”.

وأوضح أن عدد المباني المدمرة التي تحتاج إلى الهدم بشكل عاجل والمباني المتضررة بشكل كبير في 11 ولاية في منطقة الزلزال بلغ 230 ألفًا.

وقال الرئيس التركي إن حكومته تهدف إلى نقل نصف مليون ناجٍ من الزلزال إلى 100 ألف منزل سابق التجهيز في غضون شهرين.

وأضاف: “نخطط لبناء 488 ألف وحدة سكنية جديدة في مناطق الزلزال، منها 405 آلاف شقة والباقي منازل ريفية”.

وقال: “هدفنا هو البدء في بناء 244 ألف منزل و75 ألف منزل قروي في الشهرين المقبلين، ولقد بدأنا اليوم في بناء حوالي 22 ألفا منها”.

وأشار أردوغان إلى أن بعض من لم تتضرر منازلهم أو تضررت بشكل طفيف لم يتمكنوا من دخول منازلهم بسبب القلق من استمرار الهزات الارتدادية.

وذكر أنه تم إجلاء “3 ملايين و320 ألف شخص من منطقة الزلزال وتوجهوا إلى ولايات أخرى”، بينما “لجأ 800 ألف شخص في المنطقة إلى قراهم”.

وأوضح الرئيس التركي أن أكثر من 1.5 مليون شخص يقيمون في الخيام، و53 ألف شخص يقيمون في مساكن جاهزة، و123 ألف شخص يقيمون في المرافق العامة ومؤسسات التعليم، و160 ألف شخص يقيمون في مساكن الطلبة، ونحو 137 ألفا في الفنادق بمنطقة الزلزال.

وأشار إلى تقديم مساعدات طارئة إلى مليون و61 ألف أسرة متضررة من الزلزال بقيمة 10 آلاف ليرة تركية (نحو 530 دولار أمريكي) لكل أسرة.

وقدر البنك الدولي الأضرار الاقتصادية للزلزال بأكثر من 34 مليار دولار.

وأوضح البنك أن هذا التقدير، الذي يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2021، لا يشمل كلفة إعادة الإعمار التي قد تصل إلى “ضعفي” هذا المبلغ.