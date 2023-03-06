مواجهات أريحا.. إصابة ناقلة جنود إسرائيلية بزجاجة حارقة أثناء اقتحام مخيم عقبة جبر (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الاثنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة داخل المخيم.

وأظهر مقطع فيديو شبانا فلسطينيين يلقون الزجاجات الحارقة على سيارات جيش الاحتلال أثناء انسحابها من المخيم.

فيديو

مواجهات مع الاحتلال خلال انسحابهم من مخيم عقبة جبر في أريحا قبل قليل pic.twitter.com/le5AIURUV0 — عصام (@DrEsamBaraka) March 6, 2023

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 4 شبان بالرصاص الحي وجرى تحويلهم إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وُصفت حالتهم بالمستقرة. في حين اعتُقل آخر خلال المواجهات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال صورت منزل الأسير ماهر شلون (44 عاما)، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير شلون خلال اقتحام المخيم، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن استشهاد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عاما) من المخيم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال.

في السياق، أفادت مصادر للوكالة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال استولت على عدد من البيوت المتنقلة “كرفانات” في منطقة المطار شرق أريحا، تعود لأحد المواطنين بمدينة القدس المحتلة.