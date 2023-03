مقتل 9 شرطيين في تفجير انتحاري استهدف شاحنتهم جنوب غربي باكستان (فيديو)

قال متحدث باسم الشرطة الباكستانية إن مفجرا انتحاريا صدم شاحنة للشرطة بدراجة نارية في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة.

وقال المتحدث محمود خان نوتيزاي لوكالة رويترز إن الهجوم وقع في مدينة سيبي التي تبعد 160 كيلومترا شرقي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

Pakistan: Another fidayeen attack on Police constublary van in bolan district of Balochistan; Atleast 9 Pakistan policemen killed and 15 injured.

According to the initial information, Suicide Bomber on a motorcycle targeted Pak security Forces. pic.twitter.com/f2iBvrhFd1

