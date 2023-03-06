مقتل 9 شرطيين في تفجير انتحاري استهدف شاحنتهم جنوب غربي باكستان (فيديو)

قال متحدث باسم الشرطة الباكستانية إن مفجرا انتحاريا صدم شاحنة للشرطة بدراجة نارية في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة.

وقال المتحدث محمود خان نوتيزاي لوكالة رويترز إن الهجوم وقع في مدينة سيبي التي تبعد 160 كيلومترا شرقي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

Pakistan: Another fidayeen attack on Police constublary van in bolan district of Balochistan; Atleast 9 Pakistan policemen killed and 15 injured. According to the initial information, Suicide Bomber on a motorcycle targeted Pak security Forces. pic.twitter.com/f2iBvrhFd1 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2023

ونقلت قناة (جيوز نيوز) المحلية عن مسؤول كبير بالشرطة، قوله إنه قُتل 9 على الأقل من عناصر شرطة بلوشستان، فيما أصيب 9 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بمدينة بولان.

ووفق الشرطة، فإن الهجوم وقع قرب جسر كامبري بمنطقة بولان، وإن “الانتحاري كان يقود درّاجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وتحارب عصابات من عرق “البلوخ” الحكومة منذ عقود متهمة إياها باستغلال موارد بلوشستان الغنية من النفط والمعادن.