فاغنر تحذر من خسارة باخموت وتخشى جعلها “كبش فداء” وزيلينسكي يقر بصعوبة الأوضاع

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تطورات ميدانية متسارعة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث شنت موسكو هجمات جوية ليلية على مدينة كراماتورسك شرق كييف، في حين حذرت مجموعة فاغنر الروسية من فشل السيطرة على باخموت، إحدى أهم المدن التي تسعى روسيا للسيطرة عليها.

وشنت روسيا في وقت مبكر من اليوم الاثنين هجمات جوية على مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، وردت كييف بإسقاط 13 من 15 طائرة مسيّرة شاركت في الهجوم، وفقًا للمتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري أحنات.

وكتب عمدة المدينة على موقع فيسبوك، أن “الهجمات الصاروخية في الليلة الماضية دمرت مدرسة وألحقت أضرارا بـ15 مبنى سكنيا”، مضيفًا أن الغارات لم تسفر عن سقوط أي قتلى أو مصابين.

Remember – what exactly allows us to be united now, united for justice. Every person matters. That is, every person is important, every life is important.

Glory to all those who protect 🇺🇦 and the international order on the legal front! Glory to all who are now fighting for 🇺🇦! pic.twitter.com/MSEgYOpYNJ

