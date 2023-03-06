بعد شهر من الزلزال.. لحظة انهيار مبنى من طوابق عدة جنوبي تركيا (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد انهيار مبنى من طوابق عدة في شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.

وأظهرت اللقطات، التي صورتها كاميرا مراقبة في المنطقة، المبنى وهو ينهار فجأة بينما كانت السيارات متوقفة في إشارة مرور.

وخلّف انهيار المبنى سحابة كثيفة من الغبار المتطاير جراء الانهيار.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن اللجان المختصة بتقييم المباني عقب زلزالي فبراير/شباط الماضي، أن المبنى تضرر بسببهما.

وضرب زلزالان متتابعان جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير الماضي.

وتسبب الزلزال في مصرع أكثر من 52 ألف شخص في البلدين ومئات الآلاف من المصابين وتشريد ملايين عدة، كما نتج عنه دمار هائل في المناطق التي ضربها.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، إنه تم تسجيل أكثر من 13 ألف هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين.