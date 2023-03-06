جمهور الجزيرة مباشر: تصريحات قوات “الدعم السريع” مناورة واستهلاك سياسي (فيديو)

قلل جمهور الجزيرة مباشر من أهمية تصريحات نائب قائد قوات “الدعم السريع” في السودان الفريق عبد الرحيم دقلو حول تسليم السلطة للمدنيين، واعتبروها جزءًا من حرب كلامية وحديثا للاستهلاك السياسي.

وأوضح بعضهم أن هذه التصريحات تأتي في إطار أدوار متبادلة بين “الدعم السريع” والقوات المسلحة من أجل تأخير تسليم السلطة للمدنيين والمماطلة.

وأضافوا في تسجيلات مصوّرة أرسلوها عبر واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن الهدف من هذه التصريحات هو المناورة و”كسب أكبر زمن للعسكر” في الحكم.

ولفت بعضهم إلى أنهم لن ينسوا مقولة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب (حميدتي) “كيف نسلمكم السلطة وأنتم تضعون السكاكين على رقابنا؟”، ومقولة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان “لن نسلم السلطة إلا إذا اتفقت كل القوى”. وظهرت مؤخرًا ملامح خلاف بين البرهان وحميدتي.

و”الدعم السريع” قوات مقاتلة جرى تشكيلها في عهد النظام السابق لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقًا، وأصبحت في 2013 تابعة لجهاز الأمن والمخابرات ولا توجد بيانات رسمية حول عدد أفرادها، إلا أنها تتجاوز عشرات الآلاف وفق تقديرات.





الخلاف حقيقي

لم يتفق آخرون مع الرأي المذكور في الأعلى، حيث شدد البعض على خطورة الخلاف بين قوات “الدعم السريع” والقوات المسلحة السودانية موضحين أن أي اشتباك بين المؤسسة العسكرية السودانية يعني أنه “لن تكون هناك دولة اسمها السودان يستلمها المدنيين أو غيرهم”.

وأعربوا عن أملهم في أن تتوحد القوات ليكون للسودان جيش واحد وقائد واحد وقيادة سياسية واحدة منتخبة من الشعب كأي دولة مستقرة في العالم.

وأشار الجمهور إلى أن تعدد القوات في السودان يعني تعدد الأهواء والأمزجة وبالتالي استشراء الفوضى، مطالبين أطراف المشهد السياسي إلى إعمال العقل من أجل الحفاظ على السودان، ويضعوا نصب أعينهم مستقبل البلاد ومصلحة الشعب السوداني.