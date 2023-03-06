بن غفير يأمر بمواصلة هدم منازل المقدسيين خلال شهر رمضان رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أمر شرطة الاحتلال بمواصلة عمليات هدم منازل الفلسطينيين في شرق القدس خلال شهر رمضان المبارك.

ووصفت الهيئة الإسرائيلية الرسمية تعليمات بن غفير بأنها “مثيرة”. ومن المتبع منذ سنوات تجنّب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرق المدينة المحتلة تجنبًا لتصعيد التوتر في المنطقة.

وأخذت الشرطة تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تحركات الوزير بن غفير شرقي مدينة القدس، غير أن بن غفير يتجاهل هذه التحذيرات ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مؤخرًا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الشاباك، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عمليات تطبيق القانون التي أطلقها بن غفير في شرقي المدينة المحتلة.

وتصاعدت وتيرة تنفيذ هذه الأوامر في شرقي القدس، وهي تشمل فرض غرامات وهدم مبان شيدت بدون تراخيص. وعلى ضوء ذلك انتدب رئيس الوزراء سكرتيره العسكري لإقناع الوزير بن غفير بوقف عملية الهدم المتواصلة.

وتعقيبًا على ذلك، قال الوزير بن غفير عبر إذاعة (كان) الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، إن رمضان لا يعني أن نستكين ونستسلم أمام من يخالف القانون بسبب حلول هذا الشهر.

بالصور الاحتلال يهدم منزل إيهاب الحصيني في جبل المكبّر

بعد تصدّي الأهالي لمخطّط جماعي لهدم ١٣ منزلاً بجبل المكبّر قبل نحو أسبوعين، الاحتلال يجري عمليات الهدم بشكل فجائي ولكل بيت على حدة pic.twitter.com/quZ0kpyjJ3 — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) February 28, 2023

ومنذ توليه منصب وزير الأمن القومي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجه المتطرف بن غفير، إلى تسريع هدم مبان يملكها فلسطينيون في مدينة القدس الشرقية.

ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات بهدمها من سلطات الاحتلال، لأنه إذا قامت السلطات بذلك بنفسها، فستكون التكاليف باهظة عليهم.

ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص البناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.

ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وهو مؤسسة حكومية) إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.