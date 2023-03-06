السودان.. تبرئة 8 ثوار من تهمة قتل رقيب بالجيش واحتفالات تجوب الخرطوم (فيديو)

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الاثنين، حكمًا بتبرئة 8 من المنتسبين إلى لجان المقاومة بعد اتهامهم بقتل الرقيب ميرغني الجيلي التابع للاستخبارات العسكرية بالجيش.

وقالت المحكمة إنها شطبت دعوى مقتل رقيب الاستخبارات ضد منتسبي لجان المقاومة وأمرت بإطلاق سراحهم، وأضافت أن “الأدلة والبيانات لا ترتقي إلى توجيه اتهام”، وأشارت المحكمة إلى أن إجراءات الدعوى فيها “العديد من الأخطاء الفادحة”.

وعقب قرار المحكمة خرجت تظاهرة في العاصمة الخرطوم احتفالًا بالإفراج عن أعضاء لجان المقاومة.

من امام المحكمة ، و براءة الثوار ✌️ #الحرية_للمعتقلين pic.twitter.com/nDHmwE3avu — Mustafa Abu Alhassan  (@MAbualhassan) March 6, 2023

وكان الجيش السوداني قد أعلن في الثامن من مارس/ آذار العام الماضي، أن ميرغني الجيلي رقيب الاستخبارات بالقصر الجمهوري قُتل بطريقة وحشية مع التمثيل بجثته، بالتزامن مع مظاهرة رافضة للحكم العسكري شهدتها المنطقة المحيطة بشارع القصر في الخرطوم.

وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن ميرغني اغتُصب، لكن الطبيب الشرعي نفى هذه الاتهامات قائلا للمحكمة إنه لم يكتب تقريرا عن اغتصاب المتهمين للقتيل.

وأوضح قاضي المحكمة جمال مأمون سبدرات في جلسة المحكمة اليوم الاثنين أن “القضية لم تكن متماسكة ولم ترتق لتوجيه الاتهام ضد المتهمين الثمانية؛ لذلك قررت شطب الدعوى والإفراج فورا عن المتهمين من السجن”.

وذكرت عضو هيئة الدفاع شيراز عبد الله لصحيفة محلية، أن هيئة الدفاع ستتابع إجراءات الإفراج عن المتهمين من سجن كوبر وسيذهبون إلى المنازل اليوم دون أي تعطيل على حد قولها.

لحظات ما بعد شطب بلاغ الثوار المتهمين زورا في مقتل رقيب الاستخبارات وإعلان براءة الثوار 🔥🔥🔥🌹❤️ بعد الزنازين سنحلق #الحرية_حق pic.twitter.com/vldDuqplxA — Mohamed Abdalrhman (@Mohamed05085067) March 6, 2023

وقضى المتهمون قرابة عام بين مراكز احتجاز في مبنى التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري قبل أن ينقلوا تحت ضغوط هيئة الدفاع إلى سجن كوبر المركزي شمال العاصمة السودانية.

وكانت أسرة القتيل قد قررت التنازل عن الحق الخاص في جلسة محاكمة عقدت خلال شهر فبراير/ شباط الماضي وأبلغت زوجته قاضي المحكمة أنها وعائلتها قرروا التنازل عن الحق الخاص في هذه القضية.

براءة الثوار المتهمين في مقتل رقيب الإستخبارات pic.twitter.com/Bo1sltygA0 — T. Alicheaheamer (@alicheaheamer) March 6, 2023

وكانت الشرطة السودانية قد أوقفت نحو 10 أعضاء من لجان المقاومة في العاصمة السودانية منتصف العام الماضي، ووجهت تهمة قتل ميرغني إلى 8 منهم.

وقد فجر أحد الشهود مفاجأة في إحدى جلسات المحكمة باتهامه للاستخبارات العسكرية بإجباره على تقديم بيانات تدين المتهمين على الرغم من عدم مشاهدته للوقائع التي تذكرها هيئة الاتهام وعدم وجوده في مسرح الجريمة لحظة وقوعها.