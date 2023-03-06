المعارضة التركية تعلن اسم مرشحها أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أعلن تحالف المعارضة التركية المعروف إعلاميا باسم (الطاولة السداسية)، مساء الاثنين، تسمية زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وسيكون كليتشدار أوغلو منافسا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي أول تصريح له بعد ترشيحه، قال كليتشدار أوغلو إنه اتفق مع أحزاب المعارضة الأخرى على العودة إلى النظام البرلماني، مضيفا “سنكون جاهزين لإدارة تركيا بالنظام البرلماني المعدل”.

وشارك في اجتماع (تحالف الأمة) زعماء أحزاب “الشعب الجمهوري” كمال كليتشدار أوغلو، و”السعادة” تمل قره ملا أوغلو، و”الجيد” ميرال أكشينار، و”المستقبل” أحمد داود أوغلو، و”الديمقراطية والتقدم” علي باباجان، و”الديمقراطية” غولتكين أويصال.

وكان حزب الجيد، وهو ثاني أكبر حزب في التحالف، قد أعلن انسحابه من تكتل المعارضة يوم الجمعة بعد أن رفضت زعيمته ميرال أكشينار اختيار كليتشدار أوغلو مرشحا رئاسيا في الانتخابات.

وطلبت أكشينار في بادئ الأمر أن يحل رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش أو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو محل كليتشدار أوغلو في الترشح.

وكان رئيس بلدية أنقرة ورئيس بلدية إسطنبول قد عقدا اجتماعا قصيرا مع أكشينار التي قدّمت اقتراحها بتعيينهما نائبين للرئيس في حال الفوز في الانتخابات.

ويأتي إعلان المعارضة قبل شهرين من إجراء الانتخابات، وبعد شهر من الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد وأدت إلى مقتل أكثر من 46 ألف شخص وتشريد الملايين.