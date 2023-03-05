محادثات لبناء مصنع دبابات ألماني بأوكرانيا.. وكييف: روسيا تخسر 500 رجل يوميا في باخموت

تكبد الجيش الروسي خسائر فادحة في مدينة باخموت بأوكرانيا، حيث يسقط نحو 500 قتيل وجريح يوميًّا، وفقًا لمسؤول في الجيش الأوكراني.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لصحيفة (بيلد إم زونتاج) الألمانية “خسائر الروس تصل إلى 500 قتيل وجريح يوميًّا”، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد ريزنيكوف أهمية استمرار السيطرة على باخموت، وقال إنها “تُعَد موقعًا رمزيًّا بالنسبة للروس، لذلك يبذلون مثل هذا الجهد للسيطرة عليها”، وأضاف أنه مع ذلك فإن سيطرة روسيا عليها لن تعني شيئًا بالنسبة لمسار القتال في المستقبل بإقليم دونباس.

وتشهد باخموت معارك شرطة منذ أشهر، ويشار إلى أن أفراد مجموعة فاغنر الروسية ينشطون بصورة خاصة في هذه المنطقة، وقد قام زعيمها يفجيني بريجوزين، الذي يُعَد مقربًا للكرملين، بتجنيد رجال من السجون الروسية.

وكانت منظمة “روسيا وراء القضبان” لحقوق الانسان قد قالت أخيرًا إنه تم تجنيد 50 ألفًا من السجون، 10 آلاف منهم فقط ما زالوا على جبهة القتال، والبقية إما قُتلوا أو أصيبوا أو تم أسرهم أو فروا من الخدمة.

مصنع دبابات

في سياق متصل، أعلن رئيس شركة “رايمنتال” الألمانية لصناعة الأسلحة أرمين بابيرغر عن وجود محادثات لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا.

وقال بابيرغر لصحيفة محلية “يمكن بناء مصنع رايمنتال في أوكرانيا بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون يورو”، وذلك لإنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز بانثر سنويًّا.

وتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال شهرين، موضحًا أن موقعًا مماثلًا يمكن حمايته من هجوم روسي بواسطة منظومة دفاع جوي.

ووفق بابيرغر، تحتاج أوكرانيا إلى ما بين 600 و800 دبابة لطرد القوات الروسية من البلاد، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إنتاج دبابات جديدة بسرعة، مشيرًا إلى أنه “حتى لو قدّمت ألمانيا 300 دبابة من طراز ليوبارد 2، فلن يكون ذلك كافيا”.

من جهته، هدد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي حاليًّا دميتري ميدفيديف، في منشور عبر قناته في تلغرام، بأن يواجَه افتتاح المصنع “بوابل من الصواريخ الروسية”.