برلماني تركي سابق: استطلاعات الرأي لا قيمة لها والمعارضة لا تملك رؤية موحدة (فيديو)

قلّل رسول طوسون، عضو البرلمان التركي سابقًا عن حزب العدالة والتنمية، من أهمية الأرقام التي تقدمها مراكز استطلاعات الرأي بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو/أيار المقبل.

وأوضح أنها لا تقدّم الحقيقة، وأن التجارب السابقة أكدت فوز الرئيس رجب طيب أردوغان رغم أن التوقعات كانت تقول عكس ذلك.

وقال طوسون لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت “هذه الأرقام والتوقعات لا قيمة لها أمام حقائق الشارع، والناخب التركي يدعم أردوغان”.

وأضاف “الرئيس أردوغان خاض خلال مسيرته السياسية في العقدين الماضيين 13 انتخابًا خرج فيها منتصرًا على جميع خصومه السياسيين”.

وأضاف أن أردوغان “هو المرشح الوحيد الذي يستطيع أن يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والطاولة السداسية المشكّلة لأحزاب المعارضة تتظاهر بالوحدة لكن القادة متفرقون”.

وشدّد طوسون على أن موقف ميرال أكشنار زعيمة حزب “الجيد” وانسحابها من الاجتماع السداسي لأحزاب المعارضة، كشف أن التحالف لا يمتلك رؤية واحدة وموحدة، ولا يمكنه أن يقدّم منافسًا حقيقيًّا للرئيس أردوغان.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في تركيا، إن حزب “الجيد” أعلن عدم مشاركته في اجتماع الطاولة السداسية المقرر الاثنين المقبل، للإعلان عن المرشح المنافس للرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة.

بدوره، قال كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنه “ما من فسحة في التحالف للألعاب السياسية”، وأشار إلى أن المزيد من الأحزاب قد تنضم إلى التكتل المعارض.

نائب رئيس حزب السعادة التركي للجزيرة مباشر: تحالف المعارضة سيستمر بغض النظر عن مشاركة ميرال #أكشنار زعيمة حزب الجيد فيه من عدمه #المسائية #تركيا pic.twitter.com/4EcpwMUmH7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2023

وكانت ميرال أكشنار قد دعت -عقب انسحابها من التحالف بسبب رفضها ترشيح كليتشدار أوغلو عن الطاولة السداسية- كلًّا من عمدة بلدية أنقرة أو عمدة بلدية إسطنبول لإعلان ترشحهما إلا أنهما أعلنا التزامهما بقرارات حزب الشعب الجمهوري.

وكان أردوغان قد أكد في كلمة، الأربعاء الماضي، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية ستجرى في موعدها يوم 14 مايو المقبل، لافتًا إلى أن “البعض يحاول استغلال كارثة الزلزال لأغراض سياسية، والشعب سيقول كلمته في الانتخابات”.