ترمب: أنا المرشح الوحيد القادر على إنقاذ أمريكا من الجمهوريين “المتعصبين والأغبياء”

أكد دونالد ترمب، أمس السبت، أنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024، القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديمقراطيين “ذوي النزعة الحربية”، وكذلك “المتعصبون والأغبياء” في الحزب الجمهوري.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، في اليوم الأخير للمؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي عُقد في إحدى ضواحي واشنطن، إن الأمريكيين يخوضون حاليًّا “معركة ملحمية لإنقاذ بلادنا من الناس الذين يكرهونها”.

“وحوش ومتعصبون وأغبياء”

وبينما سيتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع العام المقبل للتصويت في الانتخابات الرئاسية، تحدّث دونالد ترمب -الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ترشحه رسميًّا- لمدة ساعة وأربعين دقيقة تقريبًا، ولم يستثن أحدًا من هجماته بما في ذلك معسكره.

وتحدّث عن “حزب جمهوري يديره وحوش ومحافظون جدد ومدافعون عن العولمة وأنصار متعصبون لحدود مفتوحة وأغبياء”، مسميًا بعض شخصيات الحزب.

وأضاف أن الناخبين الأمريكيين سئموا من “العائلات السياسية المتجذرة في الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) ومصالح خاصة متعفنة وسياسيين محبين للصين” وأنصار “حروب خارجية لا نهاية لها”.

“سأمنع الحرب العالمية الثالثة”

وبعد تعبيره عن رفضه المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، قال ترمب “سنشهد حربًا عالمية ثالثة إذا لم يحدث شيء بسرعة”. وأضاف “أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع الحرب العالمية الثالثة”.

وكان “التحالف المحافظ للعمل السياسي” (كونسرفاتيف بوليتيكال أكشن كواليشن – سي بي إيه سي) في السابق أكبر تجمّع للمحافظين في الولايات المتحدة، لكن طغت عليه حركة دونالد ترمب اليمينية المتطرفة “لنعيد لأمريكا عظمتها”.

وشهد مؤتمر 2023 خطبًا ألقاها عدد من أشد مؤيدي ترمب، وكذلك عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات 2024.

ولقي الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، الذي هُزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلده، تصفيقًا حادًّا في القاعة السبت، وقد حرص على تأكيد قربه من ترمب.

وقال الرئيس الأمريكي السابق “في 2016 قلت: أنا صوتكم، واليوم أضيف: أنا محاربكم. أنا عدلكم. وللذين تعرضوا للظلم والخيانة: أنا قصاصكم”.