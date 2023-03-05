بينهم عائشة الشاطر.. أحكام بالمؤبد والسجن المشدد على العشرات في قضية “التنسيقية المصرية”

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على العشرات في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التنسيقية المصرية”، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعدّها السلطات “محظورة”.

ومن بين المحكوم عليهم، الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، وعائشة خيرت الشاطر والحقوقية هدى عبدالمنعم والحقوقي عزت غنيم والمحامي محمد أبو هريرة.

وحكمت المحكمة بالمؤبد على 17 بينهم امرأتان، وهم:

إبراهيم السيد محمد عبده عطا.

محمد محمود محمد نصر الله.

هاشم محمد محمد فراج.

محمود حسين أحمد حسن.

محمد عبدالوهاب عبدالفتاح.

أحمد صلاح الدين أحمد طلعت.

هاجر خالد فارس السيد.

أشرف رفعت عبدالحميد الزيات.

المعتصم بالله محمد عبد الجواد.

إبراهيم رمضان عبدالفتاح.

عبدالرحيم محمد عبدالرحيم.

فكري محمد فكري عبدالحليم.

سها سلامة عمر الشيخ.

محمد سعيد الشيمي علي.

إسراء كمال الدين محمد عطية.

أحمد عبدالباسط محمد محمد.

محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم.

كما حكمت بالسجن المشدد 15 سنة على 7 آخرين وهم:

عزت عيد طه فضل غنيم.

محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن.

أحمد اسماعيل حسن الهضيبي.

أسامة ابراهيم احمد مرعي.

أسامة مبروك موسى محمد.

طارق محمد امين عبدالفتاح.

محمد عبدالستار محمد حسن.

وحكمت بالسجن المشدد 10 سنوات على 4 بينهم امرأتان، وهم:

عائشة محمد خيرت الشاطر.

محمد إسماعيل حسن الهضيبي.

سمية محمد ناصف رشدي.

بهاء محمد عودة.

وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من:

هدي عبدالمنعم عبدالعزيز.

أحمد معتوق سلام.

وحكمت المحكمة ببراءة: مروة مدبولي أحمد.

وقررت المحكمة إدراجهم جميعًا على قوائم الكيانات الإرهابية وغلق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومصادرة المضبوطات وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

سأتابع عن كثب الحكم المتوقع لمحكمة أمن الدولة طوارئي في مصر غدًا في قضية 4 مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان تم احتجازهم تعسفيًا في 2018 ، واختفوا قسريًا ، وعذبوا ، وحُرموا من الزيارات العائلية ، واتُهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.@PMEgypt_Geneva — Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) March 4, 2023

“التنسيقية المصرية” تندد

ووصفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تلك الأحكام بأنها تمثل نموذجًا للظلم والعدالة الغائبة في مصر.

وقالت في بيان اليوم الأحد “نؤكد رفضنا الكامل لهذه الأحكام لصدورها وفقًا لمحاكمة غير عادلة لم يتوفر للمتهمين أدنى مقومات العدالة بدءًا من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لفترات مختلفة وما تعرض له كثير منهم من تعذيب خلالها مثبت في المحاضر، وما تلا ذلك من حبس احتياطي تخطى المدد القانونية وصاحبه منع الزيارة لسنوات وتضييق في التواصل مع المحامين يصل للمنع”.

وأشارت إلى “إهمال طبي للبعض أدى لتدهور الحالة الصحية لعدد منهم على رأسهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر، وصولًا إلى محاكمات تهدر فيها الأدلة ويستعان بشهادات مرسلة لتكون النهاية بأحكام غاية في القسوة لعدد كبير بدأت بخمس سنوات لتصل إلى المؤبد للبعض دون منطق أو رحمة”.

وتابعت “هذه المحاكمة التي تمثل نموذجًا لما تقوم به الحكومة المصرية من التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين، ودليل إضافي على كذب ادعاءات جدية الحوار الوطني وما يطلق عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، والتي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، حيث تقوم محاكمها الاستثنائية (محاكم أمن الدولة طوارئ) بإهدار جميع ضمانات المحاكمة العادلة”.

وأكدت التنسيقية المصرية أنها “كانت وستظل عملًا حقوقيًا يقف وراء المظلومين يكون صوتًا لهم ومعبرًا عن ألمهم ويرصد الانتهاكات ويفضحها أمام العالم بأسره، وتؤكد أن ما تعرض له بعض مؤسسيها من ظلم لن يوقف سعي البقية لاستكمال رسالة بدأوها معًا ونصرة المظلومين التي جعلوها هدفا ووقوفا مع الإنسان الذي اتخذه شعارا لهذه المؤسسة منذ نشأتها”.

وتعتبر أحكام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) نهائية ولا توجد مراحل تقاضي أخرى بعدها كما في محاكم الجنايات الطبيعية. ويعتبر حكمها نهائيًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ويمكن تقديم التماس للحاكم العسكري لإعادة المحاكمة، ولكنه عادة لا يقبل.

من جانبه ندد مركز الشهاب بتلك الأحكام التي وصفها بالجائرة والتي صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة بحسب المركز.

انتهاكات

وكانت منظمة (كوميتي فور جستس) الحقوقية قد قالت في تقرير لها في أبريل/ نيسان الماضي إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة المحاكمات في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.

وأشار فريق المنظمة إلى أن هذه القضية تعود وقائعها إلى الحملة الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب ومحامين، حيث قاموا بإلقاء القبض عليهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وباشرت النيابة التحقيق معهم في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت إعلاميًا بقضية “التنسيقية المصرية”.

واتهموا وآخرون باتهامات عدة، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، تمويل تلك الجماعة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار كاذبة في الخارج والداخل لتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة ومنها: التعذيب، الاختفاء القسري، عدم جدية التحريات، قصور الرعاية الصحية بمقار الاحتجاز، قصور أو بطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة، التحقيق في غياب محام، الحبس الاحتياطي والتدوير، المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة استثنائية.