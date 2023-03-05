صاحب أعلى حكم بالسجن في العالم.. “أمير الظل” يدخل عاما جديدا في الأسْر

دخل الأسير الفلسطيني عبد الله غالب البرغوثي عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو يُعدّ صاحب أعلى حكم بالسجن في التاريخ، حيث صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد 67 مرة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسير البرغوثي (51 عامًا) وهو من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، اعتقل في الخامس من مارس/آذار عام 2003.

وأشار إلى أنه تعرّض لتحقيق قاسٍ وطويل استمر شهورًا عدة، كما تعرّض لعزل انفرادي متواصل دام سنوات عدة، وإلى جانب المؤبد، صدر الحكم على البرغوثي بالسجن لمدة تصل إلى 5200 عام، بتهمة تنفيذه 7 “عمليات فدائية” أدت إلى مقتل 67 إسرائيليًا وجرح أكثر من 500 آخرين.

وعقب المحاكمة قال الضابط الإسرائيلي المسؤول عن ملف القضية “لو اضطرت إسرائيل لترك أرضها لأي سبب كان، فإنها ستأخذ عبد الله البرغوثي معها”.

🔵 #الذاكرة_الفلسطينية | الأسير عبد الله البرغوثي يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وهو يعتبر صاحب أعلى حكم في التاريخ، حيث صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد 67 مرة. pic.twitter.com/dIcYWSshQZ — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) March 5, 2023

“أمير الظل”

واستطاع الأسير البرغوثي خلال فترة اعتقاله تأليف كتب عدة أحدها “أمير الظل- مهندس على الطريق” تحدث فيه عن قصة حياته وكفاحه ضد الاحتلال.

وينتمي عبد الله البرغوثي إلى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وقد بدأ مشواره العسكري في كتائب القسام مع انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000، ثم تعمّق في عمله أكثر مع شروع الاحتلال في سياسة الاغتيالات بحق القيادات الفلسطينية.

وينظر إليه على أنه خليفة للشهيد يحيى عياش، القيادي في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس في الضفة الغربية المحتلة الذي اغتاله الاحتلال عام 1996.

ويحمل البرغوثي الجنسية الأردنية، وولد عام 1972 في دولة الكويت، ودرس الهندسة بجامعة في كوريا الجنوبية، مما منحه معرفة في تصنيع المتفجرات، وعاد في عام 1997 ليستقر في فلسطين ويتزوج من قريبته وينجب 3 أبناء: تالا وأسامة وصفاء.

يدخل اليوم أبي حبيبي الأسير الدكتور عبدالله البرغوثي عامهالواحد والعشرين خلف قضبان العدو الغاشم … فلا تنسوا المهندس في عتمة ظلمته لقد كان فيكم للحرية عنوانا . — صفاء عبدالله البرغوثي 𓂆 (@Safabarghouthi) March 4, 2023

وفي يوم 5 مارس/آذار عام 2003 وقع البرغوثي في قبضة الأسر على يد قوات إسرائيلية خاصة، بمحض المصادفة بينما كان يعالج ابنته في مستشفى رام الله.

وقد تعرض خلال الاعتقال لتحقيق قاسٍ وتم تعذيبه قرابة خمسة أشهر، ومن ثم عُزل انفراديًا لسنوات طويلة في سجن “أوهالي إيكدار” وحرم من زيارة زوجته وأبنائه.

ومن العمليات التي اتُهم بها عملية الجامعة العبرية، وعملية مقهى “مومنت”، وعملية النادي الليلي في “ريشون لتسيون” قرب تل أبيب وغيرها، كما قيل إنه مسؤول عن إدخال عبوات ناسفة إلى شركة غاز رئيسية في مدينة القدس المحتلة.

ورغم نجاح إضراب الأسرى عام 2012 في إخراجه من العزل الانفرادي، فإن حركة حماس لم تستطع إدراج البرغوثي في صفقة تبادل الأسرى عام 2011.