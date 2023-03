شرطة باكستان تحاول اعتقال عمران خان.. والأخير يغرّد: صرنا جمهورية موز (فيديو)

حاولت الشرطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعد صدور أمر قضائي باعتقاله، ولكنها أخفقت في العثور عليه.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الفريق وصل إلى مقر إقامة خان من أجل إلقاء القبض عليه، ولكنه لم يكن في غرفته، وذلك وفقًا لتغريدة لشرطة إسلام آباد على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة إسلام آباد في التغريدة “تمت جميع العمليات بالتعاون مع شرطة لاهور”، وأضافت” سوف يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد الذين يعرقلون تنفيذ أوامر المحكمة”.

ويقيم عمران خان في منزله منذ أن تعرض لإطلاق نار وأصيب في ساقه خلال مظاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت مصادر رسمية لوكالة الأناضول إن الشرطة دخلت الشرطة مقر عمران خان لاعتقاله في قضية تتعلق بشراء وبيع هدايا من شخصيات أجنبية.

وعلّق عمران خان عبر تويتر، على ما جرى قائلًا “ما هو المستقبل الذي يمكن أن يكون لدولة ما عندما يتم دفع المحتالين كحكام عليها؟” مشيرًا إلى رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش السابق باجوا، مردفًا “هكذا تصبح الدولة جمهورية موز”.

made PM. He has since proceeded to select heads of those institutions investigating his cases – first FIA & now NAB – simply to get his name permanently cleared in Rs 16 bn corruption & Rs 8 bn money laundering cases against him. This is how a country becomes a banana republic.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 5, 2023