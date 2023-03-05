شاهد: فلسطينية تتحدى جنود الاحتلال الإسرائيلي وترفع علم بلادها أمامهم

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لامرأة فلسطينية وهي تواجه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وترفع العلم الفلسطيني أمامهم في مسيرة بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتظهر المرأة في المقطع الذي صوره المصور الصحفي الفلسطيني هادي صبارنة وجنود الاحتلال يحاولون إبعادها، بينما تقول لهم “مالك إلك (ليس لك من الأمر شيء) ما تصيبيني (لا تلمسيني) ابتعد عني. أنت عد للخلف”.

"ابعدي عني" فلسطينية تصرخ في وجه مجندة إسرائيلية وترفع العلم الفلسطيني رغماً عنها أثناء مسيرة تضامنية مع بلدة #حوارة في #نابلس pic.twitter.com/3DywIrcgPk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2023

وأصيب فلسطينيان بجروح وعشرات بحالات اختناق بالضفة الغربية، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان.

ووقعت الإصابات خلال تفريق الاحتلال مسيرات في بلدات بيت دجن وبيتا وقريوت وحوارة بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية (شمال) وتقوع بمحافظة بيت لحم (جنوب).

وأفاد رئيس بلدية حوارة معين الضميدي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التضامنية مع أهالي البلدة التي شارك فيها إسرائيليون يهود، وعدد من الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، واللافتات المناهضة للاحتلال والمنددة بجرائمه.