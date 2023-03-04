مصرع مستوطنَين بتحطم طائرة في النقب بجنوب فلسطين (فيديو)

لقي مستوطنان إسرائيليان مصرعهما، اليوم السبت، جراء تحطم طائرة مدنية خفيفة في النقب المحتل بجنوب فلسطين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن طائرة مدنية خفيفة على متنها شخصان، قد تحطمت وهوت إلى قارعة الطريق قرب مفرق شوكت في جنوب البلاد.

وأضافت أن الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة قد لقيا مصرعهما على الفور، وأن النيران اشتعلت في حطام الطائرة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن رجلا وامرأة كانا على متن الطائرة، وإن قائدها حاول الهبوط الاضطراري غير أنه لم يفلح في ذلك فتحطمت واشتعلت فيها النيران نظرًا إلى كثرة الوقود في خزانها.

وهرعت إلى المكان أطقم الإنقاذ والإسعاف، لكنها لم تستطع إنقاذ الشخصين اللذين كانا على متنها، فأعلنت مصرعهما بالحادث.

ولم تعرف أسباب تحطم الطائرة، وقد بدأت الجهات المختصة التحقيق في الأمر، بحسب الهيئة.