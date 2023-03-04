نائب بالبرلمان البلجيكي للجزيرة مباشر: الوضع في السجون المصرية كارثي (فيديو)

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي سيمون موتكين إن السلطات المصرية تخاف من كشف ما يجري في سجونها، مطالبا إياها إطلاق سراح سجناء الرأي والسياسيين.

وأضاف موتكين للجزيرة مباشر أن 60 ألفًا يقبعون في السجون المصرية ويتعرضون لظروف لا يمكن تحمّلها، وهو ما دفع البرلمان البلجيكي للتصويت على قرار يدعو القاهرة إلى الإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.

وتابع “تمدنا منظمات مصرية لحقوق الإنسان بمعلومات تقول إن الوضع في السجون المصرية كارثي”، معبرًا عن تضامنه مع صحفيي الجزيرة المحتجزين في السجون المصرية.

وأشار موتكين إلى أن الهدف الأساس من قرار البرلمان البلجيكي يتمثل في إظهار وضع السجون المصرية، ويعبّر عن أمل بخصوص إمكانية اتخاذ إجراءات وتدابير لضمان عدم تكرار حدوث تلك الانتهاكات، على حد قوله.

ودعا قرار البرلمان البلجيكي الاتحاد الأوربي إلى معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع المبادرات الدبلوماسية اللازمة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع القاهرة، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة -الثنائية أو المتعددة الأطراف- داخل الاتحاد الأوربي والمؤسسات المالية الأوربية والدولية.

وقال موتكين إن الحكومة المصرية التزمت بوضع خطة لتحسين حقوق الإنسان، وأطلقت سراح عدد من السجناء فعلًا، لكن عليها أن تستمع إلى المنظمات الحقوقية وتطلق سراح باقي سجناء الرأي.





في السياق، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين -رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية وعضو مجلس الشيوخ- إنه “ضد اعتقال أو حبس أي بريء في أي مكان، بل ومراجعة بعض الأحكام ما لم تُلوّث الأيدي بالدماء”، وفق تعبيره.

وأضاف للجزيرة مباشر “ينبغي أن ننظر للصورة والسياق بالكامل، فمنذ انطلاق الجلسات التحضيرية للحوار الوطني أطلِق سراح 1200 من المحبوسين على ذمة قضايا رأي”، لافتًا إلى أن الحوار الوطني سينطلق خلال أيام.

وتابع “إطلاق هذا العدد نقطة إيجابية تُحسب للحكومة والحوار الوطني والأحزاب والقوى السياسية، وعلينا البناء على ذلك”، على حد قوله.