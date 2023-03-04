عبد الرحيم دقلو: لن نسمح بقتل متظاهرين أو اعتقال سياسيين في السودان (فيديو)

قال عبد الرحيم حمدان دقلو، القائد الثاني لقوات الدعم السريع بالسودان، اليوم السبت، إنه لن يُسمح من اليوم فصاعدا بقتل الشباب المتظاهرين أو أي اعتقال للسياسيين.

وأضاف خلال المؤتمر العام لقبيلة المسيرية الذي انعقد وسط العاصمة الخرطوم، “رسالتنا لمن في السلطة أن يسلموها للشعب دون لف ودوران”، حسب تعبيره.

وتابع “في صدورنا كثير وكبير لكننا لا نريد أن نكون سببًا حدوث أي شيء”.

وأكد دقلو أنهم لن يتزحزحوا ولن يتراجعوا عن المبادئ الأساسية التي تجمع الشعب السوداني وتخرج بخيارات يستفيد منها السودانيون.

يأتي ذلك بعد مقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب قبل أيام بمنطقة شرق النيل خلال مظاهرات تطالب بمدنية الدولة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وفي وقت سابق، ذكرت شرطة ولاية الخرطوم أنها تحقق في هذه الحادثة وأن المتظاهرين لجؤوا إلى “عنف مفرط” تجاه الشرطة واستخدموا الغاز المسيل للدموع والحجارة وقنابل المولوتوف وأصابوا عددا من رجال شرطة، وفق بيان شرطة الولاية.

تأتي الاحتجاجات في الوقت الذي يتفاوض فيه القادة العسكريون، الذين تولوا السلطة بعد الانقلاب، مع أحزاب سياسية مدنية تقاسمت معها السلطة في السابق من أجل عودة حكومة مدنية إلى السلطة.

وفي الآونة الأخيرة، ظهر التوتر داخل الجيش عندما طالب قادة عسكريون بجدول زمني محدد لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية، وكذلك بضم مجموعة أكبر من المشاركين في المفاوضات.

ونفى قادة قوات الدعم السريع الرغبة في إحداث أي توتر مع الجيش، وقالوا إنهم ملتزمون بتشكيل جيش واحد.

وترفض لجان المقاومة التي تنظم احتجاجات أسبوعية هذه المحادثات وتعدها اتفاقات نخبوية وتطالب بالانسحاب الكامل للجيش من السلطة.