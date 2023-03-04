البيت الابيض يعلن أن بايدن خضع لإزالة ورم سرطاني “صغير”

قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور الجمعة إن الفحوص التي أجريت على خزعة أُخذت من الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير/شباط أكدت أن ورما جلديا تمت إزالته من صدره كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية، مضيفا أن جميع الأنسجة السرطانية تمت إزالتها بنجاح.

وأوضح طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيظل تحت الملاحظة الطبية للأمراض الجلدية في إطار رعايته الصحية المستمرة، رغم أن مكان الخزعة تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج.

وفي الشهر الماضي، أعلن الأطباء أن بايدن (80 عاما) يتمتع بصحة جيدة و”لائق للعمل” بعد الفحص البدني.

وقال أوكونور في رسالة نشرها البيت الأبيض إن سرطان الخلايا القاعدية لا يميل إلى الانتشار أو الانتقال. وأضاف أن مكان الخزعة تعافى بشكل جيد.

وتعد الخلايا القاعدية من أكثر أنواع السرطان شيوعًا وأسهلها علاجا – خاصةً عند اكتشافها مبكرًا. وقال أوكونور إن الخلايا القاعدية لا يميلون إلى الانتشار مثل السرطانات الأخرى، لكن يمكن أن ينمو حجمها، ولهذا السبب يتم إزالتها.

وأوضح طبيب البيت الأبيض في ملخص له صادر في 16 فبراير عن صحة الرئيس، أن “عدة سرطانات جلدية موضعية” أزيلت من جسد بايدن قبل أن يبدأ رئاسته، مشيرًا إلى أنه من الواضح أنه قضى الكثير من الوقت في الشمس خلال شبابه.