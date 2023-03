“أجواء عمل وصراحة وتعاون”.. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلق على محادثات طهران (فيديو)

قال رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن “محادثات بناءة” تجري حاليًّا مع إيران حول مجموعتين من الأمور المهمة تشمل القطاع العلمي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في طهران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن ثمة “آمالًا عظيمة” حيال العملية برمتها قد تؤدي عند نجاحها إلى “اتفاقيات مهمة” تتعلق بالملف النووي الإيراني.

وذكر أن المحادثات تجري في “أجواء عمل وصراحة وتعاون”. وأضاف، ردًّا على سؤال عن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، أن “أيّ هجوم عسكري على منشآت نووية غير قانوني”.

وبدأ غروسي اجتماعات في طهران، أمس الجمعة، قال دبلوماسيون إن الهدف منها دفع إيران إلى التعاون مع تحقيق للوكالة بشأن العثور على آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة خُصّبت لتصل إلى درجة قريبة من درجة تصنيع الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق، عُثر بمنشأة (فوردو) للتخصيب على جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 83.7%، وهي نسبة تقترب جدًّا من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، وفق ما ورد في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

