للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع قرب دمشق

استهدفت صواريخ -بعد منتصف ليلة الجمعة- مواقع في جنوب غرب دمشق، مما أسفر عن أضرار مادية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، متهمة إسرائيل بشنّ هذا الهجوم.

وهذه هي الضربة الإسرائيلية الثانية لموقع قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، إذ أصيب عسكريان سوريان بقصف إسرائيلي ليلة الخميس قرب العاصمة السورية.

ونقلت الوكالة الرسمية اليوم الجمعة، عن مصدر عسكري قوله إنه “في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم (21:17 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا أحد المواقع في ريف دمشق”.

من تصدي وسائط دفاعنا الجوي للأهداف المعادية لمتابعة اخبار #سانا على موقعنا 👇https://t.co/GttyGO58oM pic.twitter.com/J4TzpyZKQm — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 30, 2023

وقالت الوكالة نقلًا عن المصدر إن وسائط الدفاع الجوي “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددًا منها”، مشيرة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت الوكالة الرسمية، قد أشارت قبيل ذلك إلى أن دوي انفجارات سمع الجمعة بعد منتصف الليل في محيط دمشق، وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع “دوي انفجار قوي”.

وتشنّ إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تعتبره أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا. ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بأنه محاولات من إيران لترسيخ وجودها العسكري هناك.

مصدر عسكري : في تمام الساعة 17 : 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق ، — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 30, 2023

ضربات من الجولان

وأدانت وزارة الخارجية السورية أمس الخميس هجومًا صاروخيًّا إسرائيليًّا وقع ليلا على منطقة بالقرب من العاصمة دمشق وأدى إلى إصابة جنديين وأضرار مادية.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله إن عددا من الصواريخ أُطلق من مرتفعات الجولان وإن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض تلك الصواريخ، لكنه لم يذكر طبيعة المنطقة التي أصابها القصف.

غارات على مطار حلب

وفي 22 مارس/ آذار، أدت غارة إسرائيلية بالقرب من مطار حلب في شمال البلاد إلى خروج المطار من الخدمة فترة وجيزة، ونقلت رويترز عن مصادر استخبارية إقليمية قولها إن الهجوم أصاب مستودع أسلحة إيرانيا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.